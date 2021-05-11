Com dois pênaltis defendidos, João Vitor garante o Avaí nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20

Crédito: @zacariasfoto

No último domingo o Avaí conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida de volta do confronto contra o ABC terminou 3 a 0 para os nordestinos, igualando o confronto do jogo de ida, porém nas penalidades o Avaí conseguiu a classificação após fazer 2 a 0 na disputa.Titular da meta azzurra e destaque do time de Florianópolis com duas cobranças defendidas, o goleiro João Vitor, de apenas 18 anos, comemorou a classificação em depoimento nas suas redes sociais pessoais. João Vitor estava invicto desde o final de 2018 vestindo as cores do Avaí nas categorias de base.

- Feliz pela classificação e pela partida de superação que tivemos. Tenho orgulho de fazer parte dessa família que temos e essa recuperação que tivemos mostra a união do nosso grupo. Seguimos juntos com foco no próximo objetivo nas quartas de final - disse o arqueiro titular da equipe.Nascido em Joinville, João Vitor está no Avaí desde 2012. O goleiro possui contrato até 2023 com o Avaí e desde que chegou a Florianópolis conquistou títulos importantes na base e foi eleito o melhor goleiro do Catarinense sub-17, em 2018. O arqueiro é uma das promessas da geração 2002 do clube e integrou o elenco campeão catarinense pelo profissional em 2019.