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Com dois pênaltis defendidos, João Vitor garante o Avaí nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20

Jovem goleiro do time catarinense foi destaque ao brilhar na disputa de pênaltis e defender duas penalidades; Avaí enfrenta o Palmeiras na próxima fase...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 14:59
Crédito: @zacariasfoto
No último domingo o Avaí conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida de volta do confronto contra o ABC terminou 3 a 0 para os nordestinos, igualando o confronto do jogo de ida, porém nas penalidades o Avaí conseguiu a classificação após fazer 2 a 0 na disputa.Titular da meta azzurra e destaque do time de Florianópolis com duas cobranças defendidas, o goleiro João Vitor, de apenas 18 anos, comemorou a classificação em depoimento nas suas redes sociais pessoais. João Vitor estava invicto desde o final de 2018 vestindo as cores do Avaí nas categorias de base.
- Feliz pela classificação e pela partida de superação que tivemos. Tenho orgulho de fazer parte dessa família que temos e essa recuperação que tivemos mostra a união do nosso grupo. Seguimos juntos com foco no próximo objetivo nas quartas de final - disse o arqueiro titular da equipe.Nascido em Joinville, João Vitor está no Avaí desde 2012. O goleiro possui contrato até 2023 com o Avaí e desde que chegou a Florianópolis conquistou títulos importantes na base e foi eleito o melhor goleiro do Catarinense sub-17, em 2018. O arqueiro é uma das promessas da geração 2002 do clube e integrou o elenco campeão catarinense pelo profissional em 2019.
Garantido nas quartas de final, o Avaí enfrentará o Palmeiras. As datas das partidas de ida e de volta ainda não foram definidas pela CBF.

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