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Com dois jogos em sequência contra o Operário, Waguininho elogia força do elenco do Coritiba

Atacante do Coxa está confiante pela fase do clube paranaense e sabe da importancia dos dois próximos jogos para a temporada...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 14:53
Crédito: Divulgação / Coritiba
Motivado no Coritiba, o atacante Waguininho quer uma boa sequência da equipe paranaense nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Oeste, Guarani e futebol coreano, a meta é melhorar o desempenho em campo em 2021.- O grupo tem trabalhado muito para continuar crescendo de produção e melhorando sua produção em campo nesta sequência da temporada. Todos estão muito focados e motivados. Vamos buscar fazer um grande ano em 2021.
Segundo o atleta, a meta de todos é fazer um bom jogo contra o Operário pelo estadual no final de semana e, na sequência, pela Copa do Brasil.- Vai ser importante fazer um bom jogo no final de semana para ganharmos confiança para a decisão de terça-feira, caso tenha a partida pela Copa do Brasil. Vamos em busca de vitórias nestas partidas, sem nenhuma dúvida.

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