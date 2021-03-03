Com dois gols na estreia, brasileiro sonha com artilharia da J-League

Crédito: Mateus marcou dois gols diante do Avispa (Divulgação/Nagoya Grampus

A temporada mal começou e já pudemos perceber a importância do brasileiro Mateus Castro com a camisa do Nagoya Grampus. Com dois gols dele, a equipe iniciou o Campeonato Japonês com vitória, 2 a 1 sobre o Avispa Fukuoka.Titular absoluto e um dos líderes do clube, Mateus também foi um dos responsáveis por levar a equipe a tão sonhada vaga para a Liga dos Campeões Asiática, que começa em abril. O meia-atacante promete empenho, foco e sonha com a artilharia.

- Feliz pela estreia e por ter ajudado. Me sinto bem aqui e essa temporada tem tudo para ser uma das melhores da minha carreira. Farei o possível e o impossível para ajudar o clube - disse Mateus, antes de completar: