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Com dois gols e uma assistência de Lucas Paquetá, Lyon vence o Nîmes e segue na luta por vaga na Champions

Brasileiro é mais uma vez o melhor em campo e conduz Lyon a mais uma vitória. Les Gones chegam à última rodada vivíssimos na briga por uma vaga na Champions League...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 18:02
Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP
O Lyon segue vivo na luta por uma vaga na próxima Champions League. Neste domingo, o time de Rudi Garcia visitou o Nîmes e venceu o rival por 5 a 2, com grande atuação do brasileiro Lucas Paquetá, que marcou duas vezes. Depay, Aouar e Slimani completaram o placar, enquanto Koné (também duas vezes) fez para os donos da casa.
+ Veja a tabela da Ligue 1SUSTOO Lyon errou no começo da partida e o Nîmes aproveitou para abrir o placar. O zagueiro brasileiro Marcelo tentou tocar bola para o goleiro Anthony Lopes, mas entregou nos pés de Moussa Koné. Sem trabalho, o camisa 28 só precisou empurrar para o fundo do gol.
SHOW DE PAQUETÁ E VIRADAA vantagem, porém, não durou muito. Três minutos depois, Lucas Paquetá, que foi convocado para a Seleção Brasileira, pegou sobra dentro da área e bateu no canto para empatar. Aos 20, Depay virou depois de passe de Leo Dubois. Aos 23, Paquetá pegou rebote de bola que bateu no travessão e acertou chute forte de direita para ampliar.
ASSISTÊNCIAAos nove minutos do segundo tempo, Depay achou Lucas Paquetá na direita, que poderia chutar no gol, mas o brasileiro deu lindo passe para Aouar, livre na pequena área, fazer o quarto. Moussa Koné, mais uma vez, diminuiu a vantagem do Lyon e fez o segundo do Nîmes. No fim, Slimani deu números finais à partida.
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SITUAÇÃOCom a vitória, o Lyon chegou aos 76 pontos e está na quarta colocação, a um ponto do Monaco, que é o terceiro colocado. Na última rodada, o time de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães conseguirá a vaga na Champions League desde que vencça seu jogo e o time do principado tropece.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Francês, a última do torneio, o Lyon encara o Nice, em casa. O Nîmes, por sua vez, encerra a competição contra o Rennes.

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