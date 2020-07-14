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futebol

Com dois gols diante do Barbalha, Lima alcança marca importante no Ceará

Atacante completou três anos da sua chegada ao Vozão na última segunda-feira e ajudou a equipe a golear no estadual...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 19:02
Crédito: Ceará SC/Divulgação
Anunciado no Vozão em 13 de junho de 2017, o meia Lima completa nesta segunda-feira, três anos pelo alvinegro. Essa é sua segunda passagem pelo clube, e a busca diária para repetir os números alcançados na primeira. Em 2017, o camisa 45 foi contratado para disputar a Série B pelo Ceará, realizando sua estreia na vitória por 2 a 1 em cima do Paysandu em 28 de julho. Lima disputou 22 jogos pela Série B, marcou 5 gols pelo Vozão e ainda concedeu 5 assistências, foram 13 vitórias, 6 empates apenas 3 derrotas. Com gols e assistências, Lima contribuiu diretamente em 8 vitórias e dois empates, 26 pontos conquistados de 30 disputados, além de outros 19 pontos com o meia em campo. No total, foram 45 pontos ganhos de 66 disputados em 22 jogos, com 66% de aproveitamento. O Ceará conquistou o acesso com a 3ª colocação no campeonato e 67 pontos. O bom desempenho do meia o fez retornar ao Ceará em 2019.
'Estou feliz em estar num grande clube como o Ceará, lugar que eu queria estar. Vim em 2017, peguei a metade da Série B, conseguimos o acesso e fui muito feliz aqui. Ano passado acabei retornando, infelizmente não foi como eu esperava, algumas coisas aconteceram, mas esse ano estou com a cabeça boa, tranquilo, e quero fazer ainda um grande ano com o Ceara e ser novamente um dos destaques do elenco. Sei do meu potencial, do que eu posso ajudar. Aprimorei a parte física, pois ano passado eu demorei para aprimorar porque eu vim de um campeonato bem abaixo e acabou me atrapalhando. Esse ano cheguei bem na pré-temporada e agora com a parada eu segui treinando em casa e peguei forte retornando muito bem fisicamente', disse o meia.
Anunciado em julho da temporada passada, reestreou pelo alvinegro em 03 de agosto no clássico com o Fortaleza, e mais uma vez com o pé direito, vitória por 2 a 1. O meia voltou a ser participativo concedendo assistência na vitória por 4 a 1 sobre a Chapecoense e marcou seu primeiro gol diante do Santos em 17 de outubro. Em 2020, o meia teve poucas oportunidades e atuou em apenas 3 partidas. Embora ainda não tenha rendido o esperado, o meia espera repetir os números de 2017 ainda nesta temporada. De volta aos treinos, o grupo se prepara para o retorno da Copa do Nordeste que está marcada para dia 21 de julho. Pelo Ceará, são 40 partidas oficiais, 8 gols marcados e 6 assistências.
Ceará x Barbalha
Na última segunda-feira, Lima foi o grande nome do Ceará diante do Barbalha ao anotar dois gols na vitória por 5 a 0 do Vozão. O próximo desafio é nesta quarta0feira, diante do Fortaleza. O duelo vale a liderança da Segunda Fase do Cearense.

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