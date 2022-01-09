Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com dois gols de zagueiros, Inter de Milão bate a Lazio em casa e segue na liderança do Campeonato Italiano
Com dois gols de zagueiros, Inter de Milão bate a Lazio em casa e segue na liderança do Campeonato Italiano

Após vitória do rival Milan, Nerazzurri faz o dever de casa e segue na ponta da competição. Equipe de Simone Inzaghi domina o adversário e quase não dá chances ao time da capital...
LanceNet

09 jan 2022 às 18:41

Segue o líder. Neste domingo, pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu a Lazio e o time de Simone Inzaghi venceu a equipe da capital por 2 a 1 para seguir na ponta do torneio nacional. Bastoni e Skriniar marcaram os gols da Nerazzurri, enquanto Immobile fez para a equipe de Maurizio Sarri.NÃO VALEUJogando em casa, a Inter de Milão jogou praticamente sozinha no primeiro tempo e o time de Simone Inzaghi chegou a marcar com Lautaro Martínez aos 18 minutos. Alexis Sánchez achou lindo passe para o argentino, que bateu na saída do goleiro. O VAR, porém, pegou impedimento do camisa 10 nerazzurri.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
COM ESTILOPouco depois de marcar o gol em posição irregular, a Inter balançou novamente as redes, mas desta vez em gol legal. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou para o zagueiro Bastoni na entrada da área. Com categoria, o camisa 95 bateu de chapa e acertou o canto do goleiro Strakosha.
TUDO IGUALApós levar o gol, a Lazio acordou para a partida e conseguiu sua única finalização na etapa inicial, que morreu dentro do gol. Cataldi lançou para Immobile nas costas de De Vrij e o centroavante dividiu com o goleiro Handanovic, que saiu errado. Com o gol aberto, o artilheiro só empurrou.
DE CABEÇANo segundo tempo, a Inter de Milão seguiu pressionando mais que a Lazio e foi recompensada aos 21 minutos. Após marcar na primeira etapa, Bastoni desta vez levantou na área e o zagueiro Skriniar subiu mais que todo mundo para cabecear para o gol. A bola chegou a bater no travessão antes de entrar.
+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clube
SEQUÊNCIA​A Inter de Milão volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Juventus na Supercopa da Itália. O duelo reúne os últimos campeões nacionais no País da Bota. A Lazio, por sua vez, tem compromisso no fim de semana contra a Salernitana, pela Serie A.
Crédito: Inter de Milão lidera a Serie A com 49 pontos e busca o scudetto mais uma vez (Foto: MIGUEL MEDINA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados