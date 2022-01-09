Com dois gols de zagueiros, Inter de Milão bate a Lazio em casa e segue na liderança do Campeonato Italiano

Segue o líder. Neste domingo, pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu a Lazio e o time de Simone Inzaghi venceu a equipe da capital por 2 a 1 para seguir na ponta do torneio nacional. Bastoni e Skriniar marcaram os gols da Nerazzurri, enquanto Immobile fez para a equipe de Maurizio Sarri.NÃO VALEUJogando em casa, a Inter de Milão jogou praticamente sozinha no primeiro tempo e o time de Simone Inzaghi chegou a marcar com Lautaro Martínez aos 18 minutos. Alexis Sánchez achou lindo passe para o argentino, que bateu na saída do goleiro. O VAR, porém, pegou impedimento do camisa 10 nerazzurri.
COM ESTILOPouco depois de marcar o gol em posição irregular, a Inter balançou novamente as redes, mas desta vez em gol legal. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou para o zagueiro Bastoni na entrada da área. Com categoria, o camisa 95 bateu de chapa e acertou o canto do goleiro Strakosha.
TUDO IGUALApós levar o gol, a Lazio acordou para a partida e conseguiu sua única finalização na etapa inicial, que morreu dentro do gol. Cataldi lançou para Immobile nas costas de De Vrij e o centroavante dividiu com o goleiro Handanovic, que saiu errado. Com o gol aberto, o artilheiro só empurrou.
DE CABEÇANo segundo tempo, a Inter de Milão seguiu pressionando mais que a Lazio e foi recompensada aos 21 minutos. Após marcar na primeira etapa, Bastoni desta vez levantou na área e o zagueiro Skriniar subiu mais que todo mundo para cabecear para o gol. A bola chegou a bater no travessão antes de entrar.
SEQUÊNCIAA Inter de Milão volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Juventus na Supercopa da Itália. O duelo reúne os últimos campeões nacionais no País da Bota. A Lazio, por sua vez, tem compromisso no fim de semana contra a Salernitana, pela Serie A.