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Com dois gols de Toni Martínez, Porto vence a Lazio de virada em casa e abre vantagem na Europa League

Time de Sérgio Conceição sai atrás no primeiro tempo, mas conta com um inspirado Toni Martínez para bater os italianos e ficar mais perto da vaga nas oitavas de final do torneio...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 18:54
Vitória portuguesa, com certeza. Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida do playoff da segunda fase da Europa League, o Porto recebeu a Lazio no Estádio do Dragão e o time lusitano venceu por 2 a 1, de virada. Zaccagni abriu o placar para os italianos, mas Toni Martínez (duas vezes) virou para os donos da casa.
DE LETRAJogando fora de casa, a Lazio foi quem saiu na frente no primeiro tempo, com um lindo gol de Zaccagni. Pedro deixou a bola com Luis Alberto na direita e o camisa 10 cruzou rasteiro para a área. Zaccagni apareceu na primeira trave para desviar de letra e abrir o marcador.
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
EMPATOUAinda no primeiro tempo, os Dragões conseguiram deixar tudo igual com o atacante Toni Martínez. O lateral João Mário foi na linha de fundo e cruzou para o meio da área, encontrando o camisa 29, que acertou forte cabeçada para não dar chances ao goleiro Strakosha.
ELE DE NOVONa etapa final, empurrado pelo seu torcedor, o Porto conseguiu a virada do mesmo jeito que empatou: com a dupla João Mário e Toni Martínez. O lateral foi novamente na linha de fundo e cruzou para encontrar o atacante no meio da área. Ele desviou e mandou no canto para virar o marcador.
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SEQUÊNCIAPorto e Lazio voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (24), pelo jogo de volta do playoff da segunda fase da Europa League, no Estádio Olímpico, em Roma. Vale lembrar que o torneio continental não conta mais com o critério do gol qualificado.
Crédito: PortopodeempatarnojogodevoltaemRomaquegarantirávaganasoitavasdefinal(Foto:MIGUELRIOPA/AFP

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