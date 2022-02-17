Com dois gols de Toni Martínez, Porto vence a Lazio de virada em casa e abre vantagem na Europa League

Vitória portuguesa, com certeza. Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida do playoff da segunda fase da Europa League, o Porto recebeu a Lazio no Estádio do Dragão e o time lusitano venceu por 2 a 1, de virada. Zaccagni abriu o placar para os italianos, mas Toni Martínez (duas vezes) virou para os donos da casa.

DE LETRAJogando fora de casa, a Lazio foi quem saiu na frente no primeiro tempo, com um lindo gol de Zaccagni. Pedro deixou a bola com Luis Alberto na direita e o camisa 10 cruzou rasteiro para a área. Zaccagni apareceu na primeira trave para desviar de letra e abrir o marcador.

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EMPATOUAinda no primeiro tempo, os Dragões conseguiram deixar tudo igual com o atacante Toni Martínez. O lateral João Mário foi na linha de fundo e cruzou para o meio da área, encontrando o camisa 29, que acertou forte cabeçada para não dar chances ao goleiro Strakosha.

ELE DE NOVONa etapa final, empurrado pelo seu torcedor, o Porto conseguiu a virada do mesmo jeito que empatou: com a dupla João Mário e Toni Martínez. O lateral foi novamente na linha de fundo e cruzou para encontrar o atacante no meio da área. Ele desviou e mandou no canto para virar o marcador.

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SEQUÊNCIAPorto e Lazio voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (24), pelo jogo de volta do playoff da segunda fase da Europa League, no Estádio Olímpico, em Roma. Vale lembrar que o torneio continental não conta mais com o critério do gol qualificado.