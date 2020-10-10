futebol

Com dois gols de pênalti, Avaí derrota o Vitória no Barradão

Leão contou com as boas cobranças de Valdivia para vencer e subir na classificação da Série B...

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 17:56

Crédito: Reprodução Premiere
No Barradão, o Vitória abriu o placar, mas levou a virada do Avaí e perdeu por 2 a 1. O resultado levou o Leão para o 7º lugar, com 22 pontos. O Rubro-Negro é o 11º, com 18 pontos.Na próxima rodada, o Vitória mede forças com a Chapecoense, na Arena Condá. Enquanto isso, o Avaí encara o CSA, na Ressacada.
O jogo
Nem mesmo o mais otimista torcedor do Vitória imaginava o começo de jogo da equipe. Com apenas 4 minutos, João Victor aproveitou a cobrança de escanteio e balançou a rede, 1 a 0.
Não deu tempo nem de comemorar. Wallace desviou a bola com a mão na área e o juiz deu pênalti. Valdivia cobrou e deixou tudo igual. A virada veio aos 16 minutos em novo pênalti. Valdivia bateu no canto direito e saiu para comemorar, 2 a 1.
Com a necessidade de buscar o placar, o Vitória saiu para o jogo e criou duas chances com Wallace e Fernando Neto. Porém, os dois pararam em Lucas Frigeri.
Na etapa final o Vitória buscou o jogo e chegou com perigo através de Carleto. Em dois chutes de fora da área, ele deu trabalho ao goleiro Frigeri.
A resposta do Avaí saiu no contra-ataque. Valdivia chutou, a bola pegou na zaga e sobrou com Pedro Castro. O meia pegou forte e a bola raspou o poste.
Nos minutos finais, o Vitoria alugou o campo de ataque, mas não conseguia criar. O jeito foi apelar na bola aérea. Bem postada, a zaga do Avaí conseguiu impedir o gol de empate.

