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Com dois gols de Lautaro Martínez, Inter de Milão vence o Cagliari e evita o título do Milan no Italiano

Argentino brilhou no triunfo por 3 a 1, que adiou para a última rodada a definição da taça...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 17:52
A Inter de Milão entrou em campo neste domingo determinada a evitar o título antecipado do Milan, e conseguiu. A equipe comandada por Simone Inzaghi contou com um gol de Matteo Darmian e dois de Lautaro Martínez para bater o Cagilari por 3 a 1, na Sardegna Arena, em Cagliari, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano.
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Os três pontos do triunfo levaram a Inter aos 81 pontos, dois a menos que o líder Milan, que só precisa de um empate com o Sassuolo para ficar com o título. A Inter terá de bater a Sampdoria e torcer por um tropeço dos rossoneri, que ainda levam vantagem no confronto direto em caso de empate na pontuação na última rodada.
A Inter não sentiu a pressão pelo fato de o Milan ter vencido a Atalanta mais cedo e partiu para cima do adversário desde o início. Skriniar chegou a abrir o placar aos 10 minutos, após cobrança de falta, mas o árbitro anulou o lance devido a um toque no braço do eslovaco detectado pelo VAR. Mas aos 24, Perisic cruzou da esquerda para Darmian abrir o placar.
O segundo tempo foi ainda mais animado. Com apenas cinco minutos, Lautaro Martínez recebeu a bola de Barella e acertou belo chutou cruzado para aumentar a vantagem. Lykogiannis diminuiu três minutos depois.
Mas o dia era mesmo de Martínez. O argentino marcou o seu segundo gol aos 38, após passe de Gagliardini, para selar o resultado.
RODADA DECISIVA
A Inter recebe o Sampdoria na última rodada, no próximo domingo. No mesmo dia, o Milan, que luta para voltar a conquistar a taça após 11 anos, mede forças com o Sassuolo, fora de casa. Já o Cagliari, que ocupa a 18ª colocação, enfrenta o lanterna Venezia.
Crédito: LautaroMartínezanotouumdosgolsdaInterdeMilãonavitóriasobreoCagliari(Foto:AlbertoPIZZOLI/AFP

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