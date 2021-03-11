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Com dois gols de Kane, Tottenham vence em casa e larga na frente nas oitavas de final da Liga Europa

Em jogo tranquilo, Dinamo Zagreb pouco oferece perigo ao Tottenham e os ingleses conseguem vantagem confortável para a segunda partida...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 18:57
Crédito: AFP
Nesta quinta-feira, o Tottenham recebeu o Dinamo Zagreb no Tottenham Hotspur Stadium, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Com dois gols de Harry Kane, os ingleses saíram vitoriosos e conseguiram construir vantagem confortável para o segundo duelo.
> Confira a tabela da Liga EuropaTOTTENHAM NA FRENTE​​Jogando em casa, o Tottenham se impôs desde o primeiro minuto e já mostrava que a superioridade iria prosseguir em campo. Assim, após lindo lance de Lamela pelo meio, o argentino finalizou na trave e, no rebote, Harry Kane completou para abrir o placar.
SEGUNDO TEMPO DEVAGAR
Após controlar o primeiro tempo e abrir 1 x 0, na segunda etapa os Spurs diminuíram o ritmo. Embora os ingleses tenham parado de pressionar, o Dinamo Zagreb também pouco arriscava em jogadas mais ofensivas. Dessa forma, o início da etapa final ficou muito pragmático e sem grandes emoções.
SALVA LIVAKOVIC
Após as entradas de Bale e Lucas Moura, o Tottenham melhorou na partida. Depois de boa trama pelo lado direito, o galês - em seu primeiro toque na bola - fez lindo cruzamento de três dedos para Bergwijn, que chutou de primeira, e viu Livakovic fazer grande defesa.
KANE BRILHA DE NOVO
O Tottenham conseguiu ampliar o placar graças a uma falha na defesa da equipe croata. Na altura dos 25 minutos, os Spurs lançaram bola na área e o zagueiro Catherine afastou mal demais, assim, a jogada ficou limpa para Kane que ainda fingiu o chute e finalizou rasteiro no canto esquerdo. Com mais um marcado, o atacante chegou a quatro gols nos últimos dois jogos.
SEQUÊNCIA
Neste domingo, o Tottenham enfrenta o Arsenal, às 13h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. O Dinamo Zagreb, por sua vez, joga contra o NK Varazdin, às 11h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Croata.

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