Com dois gols de Kane, Tottenham vence em casa e larga na frente nas oitavas de final da Liga Europa

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Nesta quinta-feira, o Tottenham recebeu o Dinamo Zagreb no Tottenham Hotspur Stadium, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Com dois gols de Harry Kane, os ingleses saíram vitoriosos e conseguiram construir vantagem confortável para o segundo duelo.

> Confira a tabela da Liga EuropaTOTTENHAM NA FRENTE​​Jogando em casa, o Tottenham se impôs desde o primeiro minuto e já mostrava que a superioridade iria prosseguir em campo. Assim, após lindo lance de Lamela pelo meio, o argentino finalizou na trave e, no rebote, Harry Kane completou para abrir o placar.

SEGUNDO TEMPO DEVAGAR

Após controlar o primeiro tempo e abrir 1 x 0, na segunda etapa os Spurs diminuíram o ritmo. Embora os ingleses tenham parado de pressionar, o Dinamo Zagreb também pouco arriscava em jogadas mais ofensivas. Dessa forma, o início da etapa final ficou muito pragmático e sem grandes emoções.

SALVA LIVAKOVIC

Após as entradas de Bale e Lucas Moura, o Tottenham melhorou na partida. Depois de boa trama pelo lado direito, o galês - em seu primeiro toque na bola - fez lindo cruzamento de três dedos para Bergwijn, que chutou de primeira, e viu Livakovic fazer grande defesa.

KANE BRILHA DE NOVO

O Tottenham conseguiu ampliar o placar graças a uma falha na defesa da equipe croata. Na altura dos 25 minutos, os Spurs lançaram bola na área e o zagueiro Catherine afastou mal demais, assim, a jogada ficou limpa para Kane que ainda fingiu o chute e finalizou rasteiro no canto esquerdo. Com mais um marcado, o atacante chegou a quatro gols nos últimos dois jogos.

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