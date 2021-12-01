Com dois gols de Junior Messias, Milan vence o Genoa pelo Campeonato Italiano

O Milan segue na busca pela liderança do Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe rossonera venceu o Genoa pelo placar de 3 a 0 com direito a dois gols marcados pelo brasileiro Junior Messias e também por Zlatan Ibrahimovic.Veja a tabela do Italiano

ABRIU O PLACAREm busca da vitória para assumir a ponta da tabela do Campeonato Italiano, o Milan já foi em busca de um gol no início do confronto. Aos dez minutos de jogo, o time rossonero conseguiu abrir o placar com o atacante Zlatan Ibrahimovic.

DO BRASIL!O segundo gol do Milan saiu apenas no final da primeira etapa, quando o relógio marcava 47 minutos. Nos acréscimos, a equipe visitante conseguiu ampliar a sua vantagem com um gol marcado pelo brasileiro Junior Messias, que brilharia no jogo.

MAIS UMNo segundo tempo, o Milan conseguiu seguir com a vantagem ao marcar o seu terceiro gol aos dezesseis minutos da etapa final. Após conceder uma assistência, Brahim Díaz pode comemorar mais um gol do brasileiro Junior Messias.

LIDERANÇAA vitória do Milan mantém a equipe na segunda colocação do Campeonato Italiano com 35 pontos em quinze partidas. O Napoli é o líder da competição com um ponto a mais que o time rossonero, e empatou em 2 a 2 com o Sassuolo.

SEQUÊNCIAO Milan enfrenta o Salernitana às 11h (de Brasília) deste sábado. O Genoa, por sua vez, enfrenta a Juventus às 16:45h (de Brasília) de domingo.