Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com dois gols de Junior Messias, Milan vence o Genoa pelo Campeonato Italiano

Atacante brasileiro marca duas vezes para ajudar na vitória do Milan, que segue três pontos atrás do Napoli...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 18:43

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 18:43

O Milan segue na busca pela liderança do Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe rossonera venceu o Genoa pelo placar de 3 a 0 com direito a dois gols marcados pelo brasileiro Junior Messias e também por Zlatan Ibrahimovic.Veja a tabela do Italiano
ABRIU O PLACAREm busca da vitória para assumir a ponta da tabela do Campeonato Italiano, o Milan já foi em busca de um gol no início do confronto. Aos dez minutos de jogo, o time rossonero conseguiu abrir o placar com o atacante Zlatan Ibrahimovic.
DO BRASIL!O segundo gol do Milan saiu apenas no final da primeira etapa, quando o relógio marcava 47 minutos. Nos acréscimos, a equipe visitante conseguiu ampliar a sua vantagem com um gol marcado pelo brasileiro Junior Messias, que brilharia no jogo.
MAIS UMNo segundo tempo, o Milan conseguiu seguir com a vantagem ao marcar o seu terceiro gol aos dezesseis minutos da etapa final. Após conceder uma assistência, Brahim Díaz pode comemorar mais um gol do brasileiro Junior Messias.
LIDERANÇAA vitória do Milan mantém a equipe na segunda colocação do Campeonato Italiano com 35 pontos em quinze partidas. O Napoli é o líder da competição com um ponto a mais que o time rossonero, e empatou em 2 a 2 com o Sassuolo.
SEQUÊNCIAO Milan enfrenta o Salernitana às 11h (de Brasília) deste sábado. O Genoa, por sua vez, enfrenta a Juventus às 16:45h (de Brasília) de domingo.
Crédito: MilanvenceuoGenoapeloplacarde3a0(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados