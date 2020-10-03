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Com dois gols de James Rodrigues, Everton vence o Brighton e assume a liderança da Premier League

Após levar uma entrada dura, Richarlison é substituído durante jogo mas não preocupa...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 12:56

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 12:56

Crédito: Everton venceu e assumiu a liderança da Premier League - Divulgação Everton
Segue o líder! Neste sábado, o Everton goleou o Brighton por 4 a 2, no Goodison Park, e assumiu a liderança da Premier League. Dominic Calvert-Lewin, Yerry Mina e James Rodríguez, duas vezes, marcaram os gols da vitória dos donos da casa. Neal Maupay e Bissouma descontaram.
Com o resultado, o Everton chegou aos 12 pontos e é o novo líder do Campeonato Inglês. A equipe volta aos gramados no próximo sábado, no clássico contra o Liverpool, às 8h30, novamente no no Goodison Park.
O JOGO O Everton entrou em campo animado e não demorou a abrir o placar. Aos 16 mintuos, Sigurdsson cruzou e Calvert-Lewin cabeceou no ângulo para abrir o placar. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Richarlison levou uma entrada dura de Lamptey no pé direito. O lateral chegou de carrinho para travar o chute do atacante e o Pombo acabou substituído. Apesar do susto, o jogador se levantou e saiu mancando de campo, mas não preocupa o time inglês ou a Seleção de Tite.
Aos 41, o Brighton ensaio uma reação. Neal Maupay aproveitou a sobra dentro da área e descontou para os visitantes. Apesar disso, a resposta do Everton veio minutos depois. Aos 45, James Rodrigues cruzou e Mina cabeceou para o fundo do gol para colocar o Everton na frente novamente.
Na volta do Intervalo, James Rodrigues resolveu a partida. Aos 7 minutos, o meia chutou com o pé esquerdo, do meio da área , no canto direito do goleiro adversário para fazer 3 a 1. O meia ainda marcou mais um. Após boa jogada de Doucouré, James chegou fechando no segundo pau e marcou o quarto gol dos donos da casa.
O Brighton não desistiu e foi em busca de diminuir o placar. No apagar das luzes, aos 47, Bissouma arriscou um chute de longe e marcou um golaço para fechar a partida em 4 a 2.

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