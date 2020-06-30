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futebol

Com dois gols de Jaime Mata, Getafe bate a Real Sociedad pelo Espanhol

Clube chega aos 52 pontos e está vivo na briga por vaga na Liga dos Campeões...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 22:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 22:28
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
No encerramento da 32ª rodada, o Getafe recebeu a Real Sociedad em um confronto direto pelo Campeonato Espanhol e o time da casa levou a melhor. Com dois gols do atacante Jaime Mata, o Getafe venceu por 2 a 1 no Estádio Coliseum Alfonso Pérez. Januzaj marcou para os visitantes.
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Desde o início da partida os donos da casa mostraram que mandariam na partida. E aos 20 minutos, após apertar a saída de bola da Real Sociedad, o atacante Hugo Duro recuperou a posse dentro da área, mas foi derrubado por Robin Le Normand. Na cobrança, Jaime Mata abriu o placar.
A Real Sociedad voltou para a etapa final mais ofensiva e chegou a empatar o jogo aos nove minutos, com Januzaj. Oyarzabal enfiou linda bola nas costas da marcação e o belga bateu forte para marcar. O dia, porém, era de Jaime Mata. Aos 38 minutos, Jorge Molina bateu lateral na área e o camisa 7, com muito oportunismo, decretou a vitória.
Com o resultado, o Getafe chega aos 52 pontos e está na quinta posição, na briga por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. A Real Sociedad, em sétimo, tem 47 pontos. Na próxima rodada, o Getafe visita o Real Madrid, enquanto a Real Sociedade recebe o Espanyol.E MAIS:Guardiola diz que City fará 'corredor de honra' para receber o Liverpool: 'Eles merecem'Salzburg é campeão pela sétima vez seguida com gol de André RamalhoFora de casa, Burnley vence o Crystal Palace pelo Campeonato InglêsCristiano Ronaldo 'imita' corte de Cuadrado e pergunta: 'O que achou do meu visual?' E MAIS:

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