Com dois gols de Jaime Mata, Getafe bate a Real Sociedad pelo Espanhol

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

No encerramento da 32ª rodada, o Getafe recebeu a Real Sociedad em um confronto direto pelo Campeonato Espanhol e o time da casa levou a melhor. Com dois gols do atacante Jaime Mata, o Getafe venceu por 2 a 1 no Estádio Coliseum Alfonso Pérez. Januzaj marcou para os visitantes.

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Desde o início da partida os donos da casa mostraram que mandariam na partida. E aos 20 minutos, após apertar a saída de bola da Real Sociedad, o atacante Hugo Duro recuperou a posse dentro da área, mas foi derrubado por Robin Le Normand. Na cobrança, Jaime Mata abriu o placar.

A Real Sociedad voltou para a etapa final mais ofensiva e chegou a empatar o jogo aos nove minutos, com Januzaj. Oyarzabal enfiou linda bola nas costas da marcação e o belga bateu forte para marcar. O dia, porém, era de Jaime Mata. Aos 38 minutos, Jorge Molina bateu lateral na área e o camisa 7, com muito oportunismo, decretou a vitória.