Com dois gols de Jaime Mata, Getafe bate a Real Sociedad pelo Espanhol

No encerramento da 32ª rodada, o Getafe recebeu a Real Sociedad em um confronto direto pelo Campeonato Espanhol e o time da casa levou a melhor. Com dois gols do atacante Jaime Mata, o Getafe venceu por 2 a 1 no Estádio Coliseum Alfonso Pérez. Januzaj marcou para os visitantes.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGA
Desde o início da partida os donos da casa mostraram que mandariam na partida. E aos 20 minutos, após apertar a saída de bola da Real Sociedad, o atacante Hugo Duro recuperou a posse dentro da área, mas foi derrubado por Robin Le Normand. Na cobrança, Jaime Mata abriu o placar.
A Real Sociedad voltou para a etapa final mais ofensiva e chegou a empatar o jogo aos nove minutos, com Januzaj. Oyarzabal enfiou linda bola nas costas da marcação e o belga bateu forte para marcar. O dia, porém, era de Jaime Mata. Aos 38 minutos, Jorge Molina bateu lateral na área e o camisa 7, com muito oportunismo, decretou a vitória.
Com o resultado, o Getafe chega aos 52 pontos e está na quinta posição, na briga por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. A Real Sociedad, em sétimo, tem 47 pontos. Na próxima rodada, o Getafe visita o Real Madrid, enquanto a Real Sociedade recebe o Espanyol.E MAIS:Guardiola diz que City fará 'corredor de honra' para receber o Liverpool: 'Eles merecem'Salzburg é campeão pela sétima vez seguida com gol de André RamalhoFora de casa, Burnley vence o Crystal Palace pelo Campeonato InglêsCristiano Ronaldo 'imita' corte de Cuadrado e pergunta: 'O que achou do meu visual?' E MAIS: