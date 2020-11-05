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futebol

Com dois gols de Galeano, São Paulo vence o Sport no Brasileiro Sub-20

Tricolor não vencia na competição há quatro rodadas e voltou ao G8 após bater o Sport, em Cotia, com grande atuação do atacante paraguaio Antonio Galeano...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 20:58

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 20:58

Crédito: Jogadores do Tricolor comemoram gol anotado contra o Sport (Divulgação/São Paulo
O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20. Depois de quatro rodadas sem derrotas seus adversários, o Tricolor deu a volta por cima e bateu o Sport, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira. Jogando em Cotia, a equipe comandada pelo técnico Orlando Ribeiro não tomou conhecimento do adversário e dominou o duelo do início ao fim.
Escalado com força máxima, o São Paulo partiu para o ataque e não demorou para sair na frente. Logo aos nove minutos, o paraguaio Antonio Galeano recebeu passe açucarado de Kevin, dominou a bola com calma e bateu no canto, sem chances de defesa.
O segundo gol nasceu após bela jogada individual de Wellington pelo lado esquerdo. O jogador recebeu a bola na lateral, driblou quatro defensores do Sport, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o paraguaio Galeano entrar livre de marcação e apenas empurrar a bola para o fundo do gol. Foi o quinto gol do atacante na competição, o artilheiro do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo controlou a posse de bola, dominou a partida e não espaços para o Sport criar grandes chances de perigo. A vitória em Cotia deixa o clube do Morumbi na sétima colocação na tabela, com 14 pontos ganhos em dez rodadas. A equipe do Recife fica na 15ª colocação, com apenas dez pontos ganhos.
O próximo jogo do São Paulo no Brasileirão Sub-20 é contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, pela 11ª rodada da competição. Na sexta, o Tricolor entra em campo pelo Paulistão da categoria, mas disputa a competição com uma equipe alternativa recheada de garotos mais jovens.

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