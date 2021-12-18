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Com dois gols de Gabriel Martinelli, Arsenal goleia o Leeds pela Premier League

Vitória do Arsenal por 4 a 1 fora de casa contra o Leeds United coloca a equipe cada vez mais perto do 'Top-3'...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 16:27

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 16:27

O Arsenal segue em sua busca por uma vaga na próxima edição da Champions League, e somou mais três pontos neste sábado. A equipe dos Gunners venceu o Leeds United por 4 a 1 com dois gols do brasileiro Gabriel Martinelli e outros dois de Saka e Smith-Rowe.Veja a tabela do Inglês
TEM ESTRELA!Após brilhar contra Southampton e West Ham, o brasileiro Gabriel Martinelli mostrou mais do seu futebol na partida deste sábado. Já nos primeiros trinta minutos de jogo, o jogador marcou duas vezes para os Gunners, abrindo o marcador em Leeds.
GRANDE VANTAGEMCom os dois gols de Martinelli, aos 16 e 28 minutos, o Arsenal manteve-se no ataque durante o primeiro tempo para aumentar a sua vantagem. A equipe visitante foi eficaz, e a jovem estrela Bukayo Saka conseguiu marcar mais um perto do fim.
DESCONTOUNo segundo tempo, o Arsenal administrava a sua vantagem até os 30 minutos, quando o Leeds encontrou uma oportunidade de diminuir o placar em cobrança de pênalti. O brasileiro Raphinha bateu e converteu a penalidade, mas não foi o suficiente para o seu time.
GOLEADAPerto do final do jogo, o Arsenal ainda manteve-se no campo ofensivo contra o Leeds United, e finalizou o placar aos 39 minutos, encerrando todas as chances e sonhos de reação do adversário. Emile Smith Rowe marcou o gol do 4 a 1, fechando a conta do jogo.
SEQUÊNCIAO Leeds enfrenta o Liverpool às 9:30h (de Brasília) do dia 26 de dezembro pela Premier League. O Arsenal, por sua vez, atua contra o Sunderland às 16:45h (de Brasília) desta terça-feira em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga.
Crédito: ArsenalvenceuoLeedspor4a1(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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