  • Com dois gols de Firmino, Liverpool vence o Manchester United e segue na briga por vaga na Champions
Com dois gols de Firmino, Liverpool vence o Manchester United e segue na briga por vaga na Champions

Vitória do Liverpool em Old Trafford por 4 a 2 foi vital para a equipe dos 'Reds' na briga por uma vaga nas competições continentais...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:09

LanceNet

Crédito: DAVE THOMPSON / POOL / AFP
Nesta quinta-feira, o Manchester United recebeu o Liverpool no Old Trafford, na cidade de Manchester, em partida adiada da 34ª rodada da Premier League. O confronto terminou com vitória do Liverpool por 4 a 2, com gols marcados por Jota, Firmino (duas vezes) e Salah para os visitantes e, para a equipe da casa, Bruno Fernandes e Rashford.
Veja a tabela do InglêsABRIU O PLACARJá no início da partida, quem conseguiu sair na frente do placar foi a equipe do Manchester United. Os 'Diabos Vermelhos' foram ao ataque já no começo do confronto e, aos 10 minutos, conseguiu marcar o primeiro gol com Bruno Fernandes.
REAÇÃOAinda na primeira etapa da partida desta quinta-feira, o Liverpool respondeu o Manchester United, e empatou com Diogo Jota aos 34 minutos. Em seguida, o time visitante permaneceu no ataque, conseguindo a virada com Firmino já nos acréscimos.
SEGURANÇA?No começo do segundo tempo, o Liverpool entrou em campo atento, pois sua vantagem não era grande. Dessa forma, a equipe visitante aproveitou a falha de Fred logo aos dois minutos, e armou um rápido ataque para Roberto Firmino marcar novamente.
DIMINUIUO Manchester United não fazia uma boa partida, mas conseguiu diminuir e ainda pressionar em busca do empate na segunda etapa. Aos 23 minutos, o time da casa foi ao ataque novamente, e marcou com Rashford após assistência de Cavani.
FECHOU A CONTAJá perto do final da partida, o Liverpool tratou de encerrar as chances do Manchester United de conseguir marcar um último gol para empatar o confronto. Aos 44 minutos, os Reds foram ao campo ofensivo, e um ótimo contra-ataque viu Salah marcar o quarto gol.
SEQUÊNCIAO Manchester United enfrenta o Fulham às 14h (de Brasília) de terça-feira. O Liverpool, por sua vez, enfrenta o West Bromwich às 12:30h (de Brasília) de domingo.

