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Com dois gols de Evanilson, Porto goleia o Sintrense e avança na Taça de Portugal

Mesmo fora de casa, Dragões não se intimidam e vencem por 5 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 17:16

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:16

Crédito: Divulgação
Sem nenhuma dificuldade e em ritmo de treino, o Porto fez 5 a 0 no Sintrense, da quarta divisão, nesta sexta-feira, fora de casa, em partida válida pela terceira fase da Taça de Portugal, o principal mata-mata do país, e avançou de fase. Os gols foram marcados pelo brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, que anotou dois, Sergio Oliveira, que também fez dois, e Toni Martínez. O adversário da próxima fase (a última antes das oitavas de final) será Gil Vicente ou Condeix, que vão se enfrentar no próximo domingo. O Porto volta a campo agora na terça-feira, contra o Milan, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, às 16h, em Portugal. Já no Campeonato Português, o próximo compromisso é no dia 23, um sábado, contra a Tondela, fora de casa. Os Dragões estão em segundo, com 20 pontos em 8 jogos, assim como o Sporting Lisboa. O líder é o Benfica, com 21.

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