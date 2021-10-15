Com dois gols de Evanilson, Porto goleia o Sintrense e avança na Taça de Portugal

Sem nenhuma dificuldade e em ritmo de treino, o Porto fez 5 a 0 no Sintrense, da quarta divisão, nesta sexta-feira, fora de casa, em partida válida pela terceira fase da Taça de Portugal, o principal mata-mata do país, e avançou de fase. Os gols foram marcados pelo brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, que anotou dois, Sergio Oliveira, que também fez dois, e Toni Martínez. O adversário da próxima fase (a última antes das oitavas de final) será Gil Vicente ou Condeix, que vão se enfrentar no próximo domingo. O Porto volta a campo agora na terça-feira, contra o Milan, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, às 16h, em Portugal. Já no Campeonato Português, o próximo compromisso é no dia 23, um sábado, contra a Tondela, fora de casa. Os Dragões estão em segundo, com 20 pontos em 8 jogos, assim como o Sporting Lisboa. O líder é o Benfica, com 21.