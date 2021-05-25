Com dois gols de Éder, Nacional goleia Bandeirante e confirma vaga nas quartas da A3 do Paulista

Crédito: Thiago Sousa / Nacional AC

Foi sofrido, de virada e na última rodada, mas o Nacional garantiu sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Na tarde desta terça-feira, o Naça goleou Bandeirante por 4 a 1, no estádio Nicolau Alayon, em partida válida pela 15ª rodada da competição. Após sair atrás do placar, Éder Paulista (2x), Gabriel Mendes e Émerson Mi viraram o marcador para a equipe de São Paulo e garantiram a vaga na próxima fase.

> Veja quem são os jogadores mais valiosos da final da Champions League A vitória, entretanto, quase teve ares de drama. O Nacional terminou a primeira etapa em desvantagem e desceu para o vestiário perdendo por 1 a 0. Com o placar adverso, o técnico Ricardo Silva optou por modificar a equipe e promoveu a entrada do jovem Paolo, que abriu caminho para o empate. Aos 14 minutos, ele fez boa jogada pelo lado esquerdo e serviu Éder Paulista, que, de cabeça, marcou seu 11º gol e se isolou como artilheiro da competição.

A virada também veio em um gol de cabeça. Aos 17 minutos, Gabriel Mendes aproveitou o rebote da defesa e empurrou para o fundo do gol defendido por Henal. Após a virada, o atacante Paolo, novamente, repetiu a dose outras duas vezes em mais duas assistências para Éder Paulista e Émerson Mi completarem o marcador.

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- Pegamos um adversário muito qualificado que também brigava pela classificação, muito bem treinado pelo Márcio Ribeiro. Mas, conseguimos encaixar nosso jogo. Fico ainda mais feliz pelo fato dos jogadores que entraram terem dado a resposta em um momento decisivo. Agora vamos trabalhar dobrado para conseguir nosso objetivo contra o Noroeste - disse o o técnico Ricardo Silva.