Com dois gols de Douglas Tanque, Paços de Ferreira avança na Taça de Portugal

Esse fim de semana na Terrinha foi de disputa da Taça de Portugal. E um dos principais artilheiros da última temporada no país voltou a dar as cartas. Neste domingo (22/11), o atacante brasileiro Douglas Tanque foi o destaque da goleada de 4 a 0 do Paços de Ferreira sobre o Oliveirense, ao marcar dois gols e ajudar a classificar a equipe para a próxima fase.O zagueiro brasileiro Marcelo abriu o placar aos 27 minutos de jogo. Na etapa final, o atacante João Pedro ampliou aos 10’. Até Douglas Tanque, voltando ao time após se recuperar de um incômodo na coxa, entrar aos 18’ do segundo tempo, deixar sua marca três minutos depois e decretar a goleada aos 39’. Era a confirmação do retorno 100% do artilheiro.