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futebol

Com dois gols de Douglas Tanque, Paços de Ferreira avança na Taça de Portugal

Atacante brasileiro marca em dose dupla na goleada de 4 a 0 da equipe sobre o Oliveirense
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LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 17:11

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 17:11

Crédito: Lusa
Esse fim de semana na Terrinha foi de disputa da Taça de Portugal. E um dos principais artilheiros da última temporada no país voltou a dar as cartas. Neste domingo (22/11), o atacante brasileiro Douglas Tanque foi o destaque da goleada de 4 a 0 do Paços de Ferreira sobre o Oliveirense, ao marcar dois gols e ajudar a classificar a equipe para a próxima fase.O zagueiro brasileiro Marcelo abriu o placar aos 27 minutos de jogo. Na etapa final, o atacante João Pedro ampliou aos 10’. Até Douglas Tanque, voltando ao time após se recuperar de um incômodo na coxa, entrar aos 18’ do segundo tempo, deixar sua marca três minutos depois e decretar a goleada aos 39’. Era a confirmação do retorno 100% do artilheiro.
- Consegui aproveitar essa paralisação das Datas Fifa para me recuperar bem. Não chegou a ser nada grave, mas dores na coxa me incomodavam e tive que fazer um trabalho intensivo de fisioterapia para reforçar a musculatura. Aproveito para agradecer aos profissionais do clube. Graças a Deus, deu tudo certo, pude voltar bem e ajudar a equipe da melhor maneira - vibrou Tanque.

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