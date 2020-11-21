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futebol

Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Juventus vence o Cagliari no Italiano

Camisa 7 português balança as redes em espaço de quatro minutos no fim do primeiro tempo e ajuda time de Andrea Pirlo a ficar perto do líder Milan...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 19:36

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 19:36

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Pressão para o Milan. Neste sábado, a Juventus recebeu o Cagliari pela oitava rodada do Campeonato Italiano e, com dois gols de Cristiano Ronaldo, venceu por 2 a 0. Com o resultado, a equipe de Andrea Pirlo chegou aos 16 pontos e ficou apenas um atrás do time rubro-negro.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoELE RESOLVE​A Velha Senhora foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Após um início complicado, sem conseguir furar a marcação do Cagliari, o português Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 37 minutos. O camisa 7 recebeu passe de Morata, limpou Zappa e Pisacane, e bateu forte. Quatro minutos depois, após cobrança de escanteio, Demiral desviou de cabeça e CR7, sozinho na segunda trave, ampliou.
PRESSÃO NO SEGUNDO TEMPONa etapa final, a Juventus não tirou o pé do acelerador e continuou em cima da equipe da Sardenha. Ao todo foram, mais 11 finalizações, mas nada de gol para a Bianconeri, que chegou a colocar uma bola na trave do goleiro Alessio Cragno.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Italiano, a Juventus encara o Benevento, fora de casa. Antes, porém, os italianos recebem o Ferencváros, pela Liga dos Campeões.

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