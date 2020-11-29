Com dois gols de Cavani, Manchester United vence Southampton de virada no Campeonato Inglês

Atacante uruguaio sai do banco, marca duas vezes e dá uma assistência em virada heroica...
LanceNet

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 13:14

Crédito: Cavani marca duas vezes em virada do United - Reprodução Twitter / Manchester United
Neste domingo, o Manchester United garantiu uma vitória heróica sobre o Southampton por 3 a 2, de virada, no último minuto, pelo Campeonato Inglês. Com dois gols de Cavani e um de Bruno Fernandes os Red Devils conquistaram uma grande vitória fora de casa na Premier League.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS Com o resultado, o Manchester United deu um salto na tabela para o sétimo lugar, com 16 pontos conquistados na Premier League. O Southampton permaneceu com 17 pontos e ocupa a quinta colocação.
Os Red Devils voltam aos gramados no próximo sábado, fora de casa, às 12h, diante do West Ham. No mesmo dia e horário, o Southampton encara o Brighton, fora de casa.
O JOGO No primeiro tempo, O Southampton abriu 2 a 0 no placar, com gols de Bednarek e Ward-Prowse. Na volta do intervalo, Edson Cavani saiu do banco de reservas para resolver a partida para o United.
Para começar a reação, o uruguaio deu uma assistência para Bruno Fernandes marcar o primeiro. Logo em seguida, Bruno Fernandes chutou de longe e a bola sobrou para Cavani. O atacante cabeceou e empatou a partida.
O melhor ficou guardado para os acréscimos. Na pressão final, com bola na área, Cavani cabeceou forte para virar o jogo e garantir uma grande vitória, fora de casa, para o Manchester United.

