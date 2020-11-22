Com dois gols de Calvert-Lewin, Everton bate o Fulham e volta a vencer depois de quatro jogos

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O artilheiro decide. Com um Calvert-Lewin inspirado, o Everton venceu mais uma no Campeonato Inglês após quatro jogos sem vitória. Neste domingo, os Toffees visitaram o Fulham e venceram por 3 a 2. O camisa 9 do time de Carlo Ancelotti marcou duas vezes e Doucouré ampliou. Para os donos da casa, Bobby Reid e Loftus-Cheek balançaram as redes.

+ Veja a tabela da Premier LeagueJOGO ANIMADOA partida nem tinha começado direito e o Everton já foi logo abrindo o placar. No primeiro minuto, os azuis recuperaram bola no ataque e Richarlison serviu Calvert-Lewin. Não demorou muito, porém, e o Fulham empatou com Bobby Reid. O camisa 9 do Everton colocou os Toffees na frente mais uma vez com passe de Digne, que também deu assistência para Doucouré ampliar. Na etapa final, Loftus-Cheek diminuiu em chute que desviou no zagueiro Mina.

DEU MOLE​Quando o jogo ainda estava 3 a 1 para o Everton, o Fulham teve a chance de fazer o segundo com Ivan Cavaleiro em cobrança de pênalti. O camisa 17, entretanto, escorregou na hora do chute e mandou a bola por cima do gol de Pickford.

ARTILHEIROCom os dois gols marcados na partida deste domingo, o atacante Calvert-Lewin chegou aos dez na Premier League, ultrapassou o sul-coreano Son, do Tottenham, que tem nove, e agora é o artilheiro isolado da competição. Na temporada, são 13 gols para o jogador de 23 anos, que marcou um hat-trick na Copa da Liga Inglesa.