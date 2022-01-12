Com dois gols de Caio, São Paulo vira sobre o São Caetano na Copinha e garante o primeiro lugar do grupo

O São Paulo arrancou a virada para cima do São Caetano, no Anacleto Campanella, e garantiu os 100% de aproveitamento na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vitória por 2 a 1 garantiu ao Tricolor o primeiro lugar do grupo. Guilherme Tavares abriu o placar pelo Azulão, enquanto Caio garantiu a virada com dois gols no espaço de um minuto e duas assistências de Talles.

Primeiro tempo

Os dois times entraram em campo com a classificação garantida para a próxima fase da Copinha, com isso, o técnico Alex decidiu mandar a campo um time alternativo para testar novas peças. O duelo começou equilibrado, com os dois times se estudando e com tentativas sem sucesso.

Apenas aos 20' aconteceu a primeira boa chance, e pelo São Paulo. Vitinho fez boa jogada individual, avançou pelo meio da zaga e bateu forte de fora da área. Bem posicionado, o goleiro Max caiu bem para pegar. E o goleiro do Azulão salvou novamente, aos 27'. Maioli ficou cara a cara com Max e bateu rasteiro, mas parou no arqueiro.

A partir daí, o São Caetano se soltou um pouco mais. Aos 32', Kaique viu o goleiro Young adiantado e finalizou de trás do meio de campo, mas o goleiro defendeu com tranquilidade. Aos 39', Rodriguinho arriscou de fora da área e quase acertou o ângulo.

Pressão do Azulão

Os times começaram a se arriscar mais no ataque nos minutos finais. Após a pressão são-paulina, o São Caetano apareceu em duas chances em sequência. A primeira, aos 44', Young se esticou para evitar um golaço de Breno. No minuto seguinte, após cobrança de escanteio, a bola acertou a trave.

Os donos da casa não desistiram. No último minuto do primeiro tempo, Guilherme Tavares tirou o marcador do zero. Arthur cobrou falta para dentro da área e o jogador subiu bonito para completar para o gol.

Etapa final e virada do Tricolor

As equipes voltaram com vontade de garantir o primeiro lugar do grupo. O São Paulo foi quem levou perigo primeiro, com Cauê. O atacante ficou cara a cara com Max, mas não acertou o gol. O Azulão devolveu o susto, com Arthur, que mandou para fora.

Aos 16', Vitinho finalizou com força, a bola desviou e quase enganou Max. Depois de muito tentar estufar a rede adversária, o São Paulo, enfim, arrancou o empate e a virada em dois lances em sequência.

Os dois gols foram marcados por Caio, com assistências de Talles. Os dois saíram do banco de reservas para garantir a vitória são-paulina. Aos 28', O Tricolor pressiona a saída de bola adversária e recuperou a bola no campo de ataque. Talles encontrou Caio, que invadiu a área e bateu forte. Um minuto depois, assim que o Azulão saiu do meio de campo, o São Paulo pressionou. Talles tocou para Caio, que bateu colocado para virar.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 1 X 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano (SP)Data-Hora: 11/1/2022 - 19h30Árbitro: Jefferson Dutra GirotoAuxiliares: Givanildo Oliveira Felix e Givanildo Oliveira FelixPúblico/renda: Não divulgadosCartões amarelos: Guilherme Tavares e Arthur (São Caetano) e Vitinho (SPFC)Gols: Guilherme Tavares (47'/1ºT) (1-0), Caio (28'/2ºT) (1-1) e (29'/2ºT) (1-2)

SÃO CAETANO: Max, Luiz Guilherme, Guilherme Tavares, Vitor, Erick (Gamerio, intervalo), Matheus Brito, Kaique (Kaio, 6'/2ºT), Breno (Ney Bahia, intervalo), Wallace (Ligeiro, 13'/2ºT), Lobato (Marcelo Pires, 35'/2ºT), Arthur (Gabriel Nascimento, 35'/2ºT). Técnico: Vinícius Campos (Fininho)

SÃO PAULO: Young; Nathan (Pagé, 26'/2ºT), Luizão, Léo, Vitinho, Negrucci (Ythallo, 33'/2ºT), Rodriguinho (Caio, 23'/2ºT), Guilherme (Luiz Henrique, 16'/2ºT), Maioli (Talles, 17'/2ºT), Petri (Samuel, 33'/2ºT), Cauê. Técnico: Alex.