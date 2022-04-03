Com dois gols de Brenner, Remo vence Paysandu e larga em vantagem na final do Paraense

Jogando a primeira partida da final do Campeonato Paraense de 2022 no Baenão, o Remo foi preciso e venceu o Paysandu por 3 a 0. Brenner (duas vezes) e Anderson Uchôa marcaram os gols do Leão do Norte e abriram boa vantagem para o duelo de volta.
Agora, os dois clubes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (6), pela partida de volta da final do Campeonato Paraense de 2022. O duelo acontecerá às 20h (horário de Brasília), no estádio da Curuzu.LEÃO NA FRENTE!O começo do jogo no Baenão foi bem movimentado. As duas equipes jogaram de igual para igual e conseguiram criar boas chances. O Paysandu chegou primeiro, mas Henan furou a finalização dentro da área. Depois, o Remo respondeu com Paulinho Curuá, que cruzou e quase surpreendeu o goleiro Elias.
O Paysandu chegou novamente em lance procurando Henan. O centroavante ajeitou para Ricardinho, que furou e Mikael chegou finalizando para fora. O novo susto não abalou o Remo, que foi letal. Aos 11 minutos, Marco Antônio ajeitou cruzamento na área e Brenner mandou para o fundo da rede.
HAJA FALTADepois do gol marcado, a partida passou a ficar mais faltosa. Ao todo, antes do intervalo, cinco cartões amarelos foram apresentados, sendo três para o Remo e dois para o Paysandu.
No lado das chances, poucas oportunidades claras aconteceram. O Remo tentou alguns cruzamentos, mas sem sucesso. Em contrapartida, o Paysandu chegou a fazer pressão na saída de bola adversária, mas sem êxito, levando o 1 a 0 para o intervalo.
FARO DE ARTILHEIROO começo do segundo tempo foi de domínio do Paysandu na posse de bola. A equipe visitante tentou correr atrás do prejuízo, mas acabou não criando grandes oportunidades.
Por sua vez, o Remo não perdoou quando conseguiu criar uma jogada. Aos 16 minutos, Leonan cruzou na área, Elias tentou cortar, mas a bola bateu em Brenner e morreu no fundo do gol, ampliando o placar para 2 a 0.
DEFESA SALVA ATRÁS, ATAQUE RESOLVE NA FRENTECom o 2 a 0 adverso, o Paysandu se lançou com tudo ao campo de ataque. Aos 28 minutos, Dioguinho recebeu na frente de Vinícius e conseguiu passar pelo goleiro, mas Daniel Felipe salvou em cima da linha.
Aos 34 minutos, Serginho tentou arriscar de fora da área, mas dessa vez Vinícius conseguiu se colocar no caminho da bola e fez a defesa. Mais retraído, o Remo foi novamente preciso no ataque. Quando a partida se encaminhava para o final, Anderson Uchôa completou cruzamento na área e testou para o gol, fechando o duelo em 3 a 0.FICHA TÉCNICAREMO X PAYSANDULocal: Baenão, em Belém (PA)Data e hora: 03/04/2022 - 18h (de Brasília)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (RJ) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)Cartões amarelos: Anderson Uchôa, Daniel Felipe, Brenner, Marco Antônio, Henrique (Remo), Seginho, Robinho, João Paulo (Paysandu)Cartões vermelhos: -
GOLS: Brenner (11'/1°T) (1-0), Brener (16'/2°T) (2-0), Anderson Uchôa (40'/2°T) (3-0)
REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa (Henrique, aos 50'/2°T), Paulinho Curuá e Marco Antônio (Pingo, aos 35'/2°T); Ronald (Lailson, aos 35'/2°T), Brenner (Raul, aos 43'/2°T) e Bruno Alves (Marciel, aos 50'/2°T).
PAYSANDU (Técnico: Márcio Fernandes)
Elias Curzel; Polegar (Igor, aos 13'/2°T), Genílson, Heverton e João Paulo; Mikael, Ricardinho (Robinho, aos 30'/1°T), José Aldo, Serginho e Marlon (Dioguinho, aos 27'/2°T); Henan (Marcelo Toscano, aos 13'/2°T).