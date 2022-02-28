Com dois gols, Dalberto marca pela primeira vez com a camisa do CSA e comemora feito

Líder isolado do Campeonato Alagoano, o CSA visitou o ASA no último sábado (26), e conseguiu um empate, a partida terminou em 2 a 2. Os dois gols da equipe azulina foram marcados pelo atacante Dalberto, os primeiros do atleta com a camisa do time alagoano. O jogador também foi eleito o craque do jogo. Dalberto comemorou os dois tentos anotados contra o ASA.- Estou muito feliz por ter marcado os meus primeiros gols com a camisa do CSA. Eu estava perseguindo esse objetivo desde o início da temporada e agora, graças a Deus, consegui. Espero seguir evoluindo e ajudando o CSA da melhor forma possível dentro de campo - disse o atacante do Azulão.