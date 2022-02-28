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futebol

Com dois gols, Dalberto marca pela primeira vez com a camisa do CSA e comemora feito

Atacante ajudou a empatar a partida contra o ASA após dois gols de desvantagem...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 18:45
Líder isolado do Campeonato Alagoano, o CSA visitou o ASA no último sábado (26), e conseguiu um empate, a partida terminou em 2 a 2. Os dois gols da equipe azulina foram marcados pelo atacante Dalberto, os primeiros do atleta com a camisa do time alagoano. O jogador também foi eleito o craque do jogo. Dalberto comemorou os dois tentos anotados contra o ASA.- Estou muito feliz por ter marcado os meus primeiros gols com a camisa do CSA. Eu estava perseguindo esse objetivo desde o início da temporada e agora, graças a Deus, consegui. Espero seguir evoluindo e ajudando o CSA da melhor forma possível dentro de campo - disse o atacante do Azulão.
O CSA não tem muito tempo para descansar. Na próxima quarta-feira (02), o azulão do mutange tem mais um duelo pelo Alagoano. A equipe receberá o Cruzeiro, às 20h, no estádio Rei Pelé. Dalberto projetou o duelo e garantiu foco total na partida.- Na próxima quarta-feira já teremos mais um jogo difícil. Respeitamos a equipe do Cruzeiro, que tem feito uma boa competição, mas vamos em busca dos três pontos. Estamos disputando três competições no momento e agora o nosso foco está totalmente voltado para esse jogo contra o Cruzeiro - concluiu.
Crédito: Foto:MorganaOliveira/CSA

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