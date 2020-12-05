Com dois gols, Bruno Mendes brilha e Cerezo Osaka vence no Japão

Crédito: Bruno Mendes tem sido decisivo nos últimos jogos do Cerezo Osaka (Instagram Oficial do Cerezo Osaka

Após marcar o gol que garantiu a vitória do Cerezo Osaka na última rodada, o brasileiro Bruno Mendes voltou a brilhar neste sábado pela J-League. Fora de casa, ele marcou duas vezes e ajudou sua equipe a vencer o Consadole Sapporo, por 3 a 1. Foi o terceiro gol nas últimas duas partidas do brasileiro, que é o artilheiro da equipe na competição, com nove gols, e na temporada, com 12, em 27 jogos. Com o resultado, o Cerezo Osaka chegou aos 58 pontos e se encontra na quarta colocação da tabela, um ponto atrás do Gamba Osaka, que abre o grupo de classificados para a próxima Champions da Ásia.

O sucesso de Bruno Mendes começou aos 39 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, o artilheiro completou de cabeça, no canto do goleiro, para abrir o placar. Aos nove minutos da segunda etapa, Kiyotake aumentou para os visitantes, com um belo voleio dentro da área. Aos 20 minutos, Bothroyd descontou para os donos da casa. Mas aos 34, o camisa 20 apareceu para marcar novamente e dar números finais ao jogo.

- Feliz por essa sequência de vitórias e por conseguir ajudar a equipe com os gols. Estamos em busca dessa vaga na próxima Champions da Ásia e cada ponto nessa reta final de campeonato é importantíssimo, então essa vitória fora de casa foi fundamental. Agora temos uma semana para trabalhar e pensar no próximo adversário - disse Bruno Mendes.