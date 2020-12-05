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futebol

Com dois gols, Bruno Mendes brilha e Cerezo Osaka vence no Japão

Artilheiro da equipe, brasileiro chega a marca de três gols nos últimos dois jogos e mantém o clube na briga por uma vaga na próxima Champions da Ásia
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Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 10:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 10:52
Crédito: Bruno Mendes tem sido decisivo nos últimos jogos do Cerezo Osaka (Instagram Oficial do Cerezo Osaka
Após marcar o gol que garantiu a vitória do Cerezo Osaka na última rodada, o brasileiro Bruno Mendes voltou a brilhar neste sábado pela J-League. Fora de casa, ele marcou duas vezes e ajudou sua equipe a vencer o Consadole Sapporo, por 3 a 1. Foi o terceiro gol nas últimas duas partidas do brasileiro, que é o artilheiro da equipe na competição, com nove gols, e na temporada, com 12, em 27 jogos. Com o resultado, o Cerezo Osaka chegou aos 58 pontos e se encontra na quarta colocação da tabela, um ponto atrás do Gamba Osaka, que abre o grupo de classificados para a próxima Champions da Ásia.
O sucesso de Bruno Mendes começou aos 39 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, o artilheiro completou de cabeça, no canto do goleiro, para abrir o placar. Aos nove minutos da segunda etapa, Kiyotake aumentou para os visitantes, com um belo voleio dentro da área. Aos 20 minutos, Bothroyd descontou para os donos da casa. Mas aos 34, o camisa 20 apareceu para marcar novamente e dar números finais ao jogo.
- Feliz por essa sequência de vitórias e por conseguir ajudar a equipe com os gols. Estamos em busca dessa vaga na próxima Champions da Ásia e cada ponto nessa reta final de campeonato é importantíssimo, então essa vitória fora de casa foi fundamental. Agora temos uma semana para trabalhar e pensar no próximo adversário - disse Bruno Mendes.
O Cerezo Osaka volta a campo no próximo sábado, às 2h (horário de Brasília), quando recebe o Kashiwa Reysol.

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