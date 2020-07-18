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futebol

Com dois expulsos, Norwich perde em casa para o Burnley

Lanterna do Campeonato Inglês perdeu os jogadores ainda no primeiro tempo da partida...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 18:25

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 18:25

Crédito: LINDSEY PARNABY / POOL / AFP
Pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Norwich City perdeu para o Burnley por 2 a 0. Wood e Godfrey, contra, marcaram para os visitantes. O dono da casa já está rebaixado na competição.
AÍ NÃO!​O segundo gol do Burnley foi marcado por Godfrey, contra. O zagueiro estava sozinho na área, foi cortar um cruzamento, mas acabou dominando errado e marcando na própria rede.
NERVOS À FLOR DA PELE?Além do gol contra marcado por Godfrey, o Norwich teve dois expulsos ainda no primeiro tempo. Buendia, aos 35, deu uma cotovelada na cabeça do adversário e recebeu o cartão vermelho. Aos 48, Drmic entrou dando uma voadora no jogador do Burnley e também foi punido com a expulsão.
SEM MUITO COMPROMISSOOs dois times já não brigavam mais por nada na Premier League. O Norwich já estava rebaixado para a segunda divisão, enquanto o Burnley não tinha mais chances de conquistar nenhuma vaga para competições europeias. As duas equipes cumprem tabela no próximo jogo também.

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