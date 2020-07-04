Com dois de Morata e um de Koke, Atlético de Madrid vence o Mallorca

No Metropolitano, o Atlético de Madrid derrotou o Mallorca por 3 a 0 em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do jogo foram marcados por Morata (2) e Koke. Com o resultado, os Colchoneros se consolidaram no G-4 da competição com 62 pontos. Já os visitantes seguem na zona de rebaixamento com apenas 29.
Na próxima rodada, o Atlético visita o Celta de Vigo, na terça, às 17h (horário de Brasília), nos Balaídos. Na quinta, é a vez do Mallorca voltar a campo, contra o Levante, no Iberostar estádio, às 14h30 (horário de Brasília).
Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Bom início do MallorcaDesde o início da partida, o Mallorca foi para cima em busca da vitória. Para isso, antecipou a marcação e exerceu a pressão na saída de bola do Atlético. Aos 11, Kubo recebeu na esquerda, cortou para dentro e bateu forte no canto do goleiro Oblak, que fez boa defesa. Em seguida, os donos da casa tiveram ótima chance com Carrasco, que dominou na área, mas pegou mal e isolou a bola.
Pênalti e auxílio do VARApesar do esforço do Mallorca, a diferença entre as equipes era nítida e o Atlético foi aos poucos conseguindo criar boas jogadas. Aos 24, João Félix recebeu na área, mas chutou por cima do gol. No minuto seguinte, Sedlar chegou atrasado e fez um pênalti bobo. Na cobrança, o goleiro Reina defendeu o chute de Morata. Contudo, com o auxílio do VAR, o árbitro Rojas mandou voltar a cobrança e dessa vez o atacante espanhol não desperdiçou. Morata abriu o placar para o Atlético.
Morata amplia e João Félix é substituídoAos 45, após grande jogada pela direita, Koke cruzou para Morata apenas escorar e ampliar o marcador. Já na segunda etapa, o jovem promissor João Félix foi substituído por Angel Correa e saiu com um semblante de insatisfeito. Enquanto esteve em campo, o português não conseguiu marcar e teve chance para isso.
Koke completa a goleadaNo segundo tempo, o Mallorca partiu para cima na base do desespero, porém limitou-se a alçar bolas na área sem qualquer qualidade. Na melhor chance, Chuco recebeu na área, mas chutou perto da trave esquerda. Aos 27, o brasileiro Renan Lodi foi à frente e disparou um balaço por cima do gol de Reina. Até que aos 34, Koke chutou de fora da área, a bola desviou na defesa e enganou o arqueiro, que nada pode fazer. O Atlético sacramentou a vitória e se consolidou no G-4 do Espanhol.