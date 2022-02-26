Com dois de Mbappé, PSG vence Saint-Étienne de virada pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne por 3 a 1 de virada pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Com dois de Mbappé e um de Danilo Pereira, o PSG segue na liderança isolada na competição.> Veja a tabela do Campeonato Francês

SAINT-ÉTIENNE NA FRENTE!O Saint-Étienne aproveitou o erro na saída de bola do Paris Saint-Germain e abriu o placar no Parque dos Príncipes. Aos 16 minutos, Bouanga roubou a bola após vacilo de Danilo Pereira e marcou o primeiro gol do jogo.

MESSI-MBAPPÉ E A VIRADA!O entrosamento entre Messi e Mbappé deu resultado e o PSG conseguiu a virada. Aos 42 minutos da etapa inicial, o craque argentino deu uma boa bola para o francês dentro da área que chutou forte de primeira e empatou. Depois, aos dois minutos do segundo tempo, Messi driblou, carregou a bola para dentro da área e achou Mbappé para virar o placar.

AMPLIA O PSG!O Paris Saint-Germain foi atrás e conseguiu ampliar a vantagem no placar. Aos sete minutos do segundo tempo, Mbappé cruzou de trivela para Danilo Pereira marcar de cabeça o terceiro do PSG no jogo.

SEQUÊNCIAO Paris Saint-Germain volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Nice. Enquanto o Saint-Étienne joga somente no domingo, contra o Metz, também pelo Campeonato Francês.