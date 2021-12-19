Com dois de Mbappé, PSG vence o Feignies e classifica-se na Copa da França

O Paris Saint-Germain garantiu a sua classificação na Copa da França ao vencer o Feignies fora de casa pelo placar de 3 a 0. Em partida que contou com dois pênaltis, o PSG marcou duas vezes com Kylian Mbappé e mais um com Mauro Icardi.NA FRENTEA equipe do Paris Saint-Germain começou melhor na partida deste domingo, abrindo placar rapidamente. O time visitante recebeu a chance de fazer o seu primeiro gol em cobrança de pênalti convertida por Kylian Mbappé aos dezesseis minutos.

MAIS UM PÊNALTIAinda na primeira etapa do confronto, o Paris Saint-Germain permaneceu no ataque para ampliar a sua vantagem. A equipe do PSG conseguiu a chance de ampliar a sua vantagem em mais uma cobrança de pênalti. Desta vez, Icardi bateu aos 30 minutos para fazer.

AMPLIOUNo segundo tempo do jogo, o Paris Saint-Germain aplicou uma forte pressão no Feignies, mas conseguiu marcar apenas uma vez. Aos seis minutos da etapa final, Mbappé fez o seu segundo gol, o terceiro do jogo, fechando o placar por ali.

CLASSIFICADOSCom a vitória por 3 a 0, o Paris Saint-Germain classificou-se para o décimo round da Copa da França, e ainda aguarda os demais resultados da competição para conhecer o seu próximo adversário. Caso classifique-se na próxima fase, a equipe estará nas quartas de final.

SEQUÊNCIAO Paris Saint-Germain enfrenta o Lorient às 17h (de Brasília) desta quarta-feira pela Ligue 1.