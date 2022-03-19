Com dois de Lewandowski, Bayern de Munique goleia Union Berlin pela Bundesliga

O Bayern de Munique venceu o Union Berlin por 4 a 0 na Allianz Arena pela 27ª rodada da Bundesliga. Os bávaros não enfrentaram muita dificuldade para golear o adversário em casa. Os gols foram marcados por Comam, Kouassi e Lewandowski (2).> Veja a tabela da Bundesliga

AVASSALADOR!O Bayern de Munique começou com tudo e marcou dois gols em 25 minutos de jogo. O primeiro, aos 16, Comam chutou de fora da área, o goleiro falhou e a bola entrou. Depois, aos 25, Kimmich cobrou escanteio na medida para Kouassi marcar de cabeça.

ELE CRAVA!O artilheiro do Bayern de Munique não passou em branco. Marcou duas vezes. O primeiro veio em cobrança de pênalti, no fim do primeiro tempo. Enquanto o segundo gol veio logo no início da etapa final, após Musiala deixar o polonês na cara do gol.

TABELAO Bayern de Munique segue na liderança isolada da Bundesliga. A equipe bávara está sete pontos à frente do vice-colocado, o Borussia Dortmund. Enquanto o Union Berlin ocupa a oitava colocação.