Com dois de Joelinton, Newcastle goleia o Morecambe e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Crédito: Joelinton abriu o placar para o Toon logo aos cinco minutos (Instagram/Newcastle

O Newcastle passeou diante do Morecambe, da 4ª divisão da Inglaterra, em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. Com dois gols do brasileiro Joelinton, o 'Toon' venceu por 7x0 e avançou para as oitavas de final da competição. A equipe enfrenta o Newport County na próxima fase.Joelinton foi o responsável por abrir o placar, logo aos 5 minutos do 1º tempo. Ele também fez o quarto gol do jogo, aos 31. Almirón, Murphy, Hayden, Lascelles e Lavelle (gol contra) foram os outros nomes a balançarem as redes.

O atacante brasileiro valorizou a goleada e os dois gols na partida, que serviram como estímulo para a confiança:

- Foi uma partida muito importante para mim. Marquei meus primeiros gols na temporada, o que me dá confiança para a sequência dos jogos. Estou treinando bem e temos que aproveitar as chances que aparecem nos jogos. Mas o mais importante de tudo foi a vitória e a classificação da equipe para as oitavas - disse Joelinton, após a partida.