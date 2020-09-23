Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com dois de Joelinton, Newcastle goleia o Morecambe e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa
futebol

Com dois de Joelinton, Newcastle goleia o Morecambe e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Brasileiro balança as redes pela primeira vez na temporada em duelo contra time da quarta divisão da Inglaterra...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 18:29
Crédito: Joelinton abriu o placar para o Toon logo aos cinco minutos (Instagram/Newcastle
O Newcastle passeou diante do Morecambe, da 4ª divisão da Inglaterra, em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. Com dois gols do brasileiro Joelinton, o 'Toon' venceu por 7x0 e avançou para as oitavas de final da competição. A equipe enfrenta o Newport County na próxima fase.Joelinton foi o responsável por abrir o placar, logo aos 5 minutos do 1º tempo. Ele também fez o quarto gol do jogo, aos 31. Almirón, Murphy, Hayden, Lascelles e Lavelle (gol contra) foram os outros nomes a balançarem as redes.
O atacante brasileiro valorizou a goleada e os dois gols na partida, que serviram como estímulo para a confiança:
- Foi uma partida muito importante para mim. Marquei meus primeiros gols na temporada, o que me dá confiança para a sequência dos jogos. Estou treinando bem e temos que aproveitar as chances que aparecem nos jogos. Mas o mais importante de tudo foi a vitória e a classificação da equipe para as oitavas - disse Joelinton, após a partida.
O próximo compromisso do Newcastle é contra o Tottenham, pelo Campeonato Inglês. A partida da 3ª rodada acontece às 10h (horário de Brasília) do próximo domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados