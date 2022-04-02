Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Com dois de João Félix e Suárez, Atlético de Madrid goleia o Alavés pela La Liga

Os Colchoneros garantem um bom resultado na La Liga antes do confronto com o Manchester City, na próxima terça-feira pela Champions League...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 18:07

LanceNet

O Atlético de Madrid venceu o Alavés por 4 a 1 no Wanda Metropolitano neste sábado pela 30ª rodada da La Liga. Os Colchoneros não vinham bem no jogo, mas após sofrerem o empate, correram atrás da vitória e atropelaram o adversário. A equipe de Diego Simeone segue na terceira colocação do campeonato, com 57 pontos.> Veja a tabela da La Liga
ATLÉTIC NA FRENTE!O Atlético de Madrid começou melhor e abriu o placar em casa. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Vrsaljko recebeu na direita e cruzou na medida para João Félix cabecear e marcar o primeiro do jogo.
TUDO IGUAL!Na volta do intervalo, o Atlético de Madrid entrou desatento e o Alavés igualou o resultado. Aos 18 minutos, Edgar Méndez recebeu lançamento pela esquerda, cruzou para Gonzalo Escalante, que se antecipou da marcação e marcou de cabeça.
EL PISTOLERO RESOLVE!Após o empate, o Atlético de Madrid foi atrás e conseguiu passar a frente do placar. Aos 30 minutos, Luis Suárez converteu a cobrança de pênalti e marcou seu décimo gol na La Liga.
ABRIU A PORTEIRA!Após o gol, o Atlético de Madrid se recuperou e conseguiu ampliar o resultado. Aos 37 minutos, João Félix recebeu na esquerda, carregou para dentro da área e cruzou para Matheus Cunha. O brasileiro bateu, o goleiro espalmou, João Félix pegou o rebote e marcou seu segundo gol no jogo.
Depois, aos 45, João Félix tocou para Matheus Cunha, que acertou um belo passe para Luis Suárez tocar na saída do goleiro e definir o resultado.
SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid tem um compromisso importante pela frente. A equipe de Diego Simeone vai enfrentar o Manchester City na terça-feira pela partida de ida das quartas de final da Champions League.
Crédito: (Foto:JAVIERSORIANO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados