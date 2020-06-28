Com dois de Ings, Southampton vence o Watford fora de casa

Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / AFP

O Southampton visitou o Watford no Vicarage Road neste domingo e venceu por 3 a 1 pelo Campeonato Inglês. Com dois gols de Ings e um belo gol de falta de James Ward-Prowse, o clube do sul da Inglaterra chegou aos 40 pontos. Jan Bednarek, contra, marcou para o Watford, em lance que teve a participação do brasileiro João Pedro, ex-Fluminense.

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O atacante Danny Ings abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de fora da área. O camisa 9 recebeu de Smallbone, limpou a marcação e bateu no cantinho. No segundo tempo, o jogador aproveitou falha do goleiro Foster, que saiu jogando errado e ampliou.

O Watford se lançou ao ataque e chegou a diminuir em gol contra de Jan Bednarek. O lance contou com a participação do brasileiro João Pedro, revelado no Fluminense, que fez sua estreia na Premier League. O jogador chegou à Terra da Rainha em janeiro. Três minutos depois, porém, Ward-Prowse cobrou falta com maestria e deu números finais ao jogo.