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Com dois de Ings, Southampton vence o Watford fora de casa

Jogo marcou a estreia de João Pedro, ex-atacante do Fluminense, na Premier League. Jogador participou do gol do Watford, mas não pode evitar derrota de sua equipe...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2020 às 17:50

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 17:50

Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / AFP
O Southampton visitou o Watford no Vicarage Road neste domingo e venceu por 3 a 1 pelo Campeonato Inglês. Com dois gols de Ings e um belo gol de falta de James Ward-Prowse, o clube do sul da Inglaterra chegou aos 40 pontos. Jan Bednarek, contra, marcou para o Watford, em lance que teve a participação do brasileiro João Pedro, ex-Fluminense.
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O atacante Danny Ings abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de fora da área. O camisa 9 recebeu de Smallbone, limpou a marcação e bateu no cantinho. No segundo tempo, o jogador aproveitou falha do goleiro Foster, que saiu jogando errado e ampliou.
O Watford se lançou ao ataque e chegou a diminuir em gol contra de Jan Bednarek. O lance contou com a participação do brasileiro João Pedro, revelado no Fluminense, que fez sua estreia na Premier League. O jogador chegou à Terra da Rainha em janeiro. Três minutos depois, porém, Ward-Prowse cobrou falta com maestria e deu números finais ao jogo.
Com a vitória, o Southampton chegou aos 40 pontos e está na 13ª posição, praticamente livre do rebaixamento. O Watford, entretanto, segue com 28 pontos, na 16ª posição e apenas um ponto acima do Z-3. Na próxima rodada, o Watford visita o Chelsea. Já o Southampton, encara o Manchester City, em casa.E MAIS:Milan resolve no segundo tempo e bate a Roma no Campeonato ItalianoVillarreal vence o Valencia e sonha com vaga na Liga dos CampeõesCom gol de Barkley, Chelsea bate o Leicester e vai à semifinal da FA CupEm um final de jogo emocionante, Arsenal elimina Sheffield e vai à semifinal da Copa da Inglaterra E MAIS:

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