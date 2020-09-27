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futebol

Com dois de Icardi, PSG vence o Reims pelo Campeonato Francês

Atacante argentino recebeu duas assistências de Kylian Mbappé
e garantiu a terceira vitória seguida do clube parisiense...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 18:15
Crédito: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP
Pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain venceu o Reims, fora de casa, por 2 a 0. Icardi foi quem balançou as redes para o clube parisiense. DUPLA ENTROSADAAutor dos dois gols do Paris Saint-Germain na partida, Mauro Icardi marcou com duas assistências de Kylian Mbappé. Os atacantes mostraram um bom entrosamento.
QUE JOGADAS!​Aos nove minutos de partida, Mbappé achou Icardi na área e, com um belo passe, deixou o atacante na boa para marcar. Aos 17 do segundo tempo, o francês fez uma linda tabela com Neymar e cruzou para o argentino apenas completar para o fundo das redes.
EM BUSCA DA MELHORACom muitos desfalques nas primeiras rodadas do Campeonato Francês, o PSG parece se acertar. Com a volta dos principais jogadores, o clube parisiense chegou à terceira vitória seguida. A equipe treinada por Tuchel ocupa a 9º posição, com nove pontos em 15 disputados.

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