Com dois de Icardi, PSG vence o Reims pelo Campeonato Francês

Pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain venceu o Reims, fora de casa, por 2 a 0. Icardi foi quem balançou as redes para o clube parisiense. DUPLA ENTROSADAAutor dos dois gols do Paris Saint-Germain na partida, Mauro Icardi marcou com duas assistências de Kylian Mbappé. Os atacantes mostraram um bom entrosamento.
QUE JOGADAS!Aos nove minutos de partida, Mbappé achou Icardi na área e, com um belo passe, deixou o atacante na boa para marcar. Aos 17 do segundo tempo, o francês fez uma linda tabela com Neymar e cruzou para o argentino apenas completar para o fundo das redes.
EM BUSCA DA MELHORACom muitos desfalques nas primeiras rodadas do Campeonato Francês, o PSG parece se acertar. Com a volta dos principais jogadores, o clube parisiense chegou à terceira vitória seguida. A equipe treinada por Tuchel ocupa a 9º posição, com nove pontos em 15 disputados.