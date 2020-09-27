Com dois de Icardi, PSG vence o Reims pelo Campeonato Francês

Crédito: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain venceu o Reims, fora de casa, por 2 a 0. Icardi foi quem balançou as redes para o clube parisiense. DUPLA ENTROSADAAutor dos dois gols do Paris Saint-Germain na partida, Mauro Icardi marcou com duas assistências de Kylian Mbappé. Os atacantes mostraram um bom entrosamento.

QUE JOGADAS!​Aos nove minutos de partida, Mbappé achou Icardi na área e, com um belo passe, deixou o atacante na boa para marcar. Aos 17 do segundo tempo, o francês fez uma linda tabela com Neymar e cruzou para o argentino apenas completar para o fundo das redes.