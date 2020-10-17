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futebol

Com dois de Ibrahimovic, Milan bate a Inter no 'Derby della Madonnina'

Artilheiro sueco garante vitória da equipe rubro-negra, que se mantém invicta e com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Times jogam por competições europeias agora...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 15:22

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 15:22

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
Segue o líder. O Milan enfrentou a Inter neste sábado no clássico da cidade de Milão e venceu o rival por 2 a 1 no Estádio San Siro. O sueco Zlatan Ibrahimovic marcou duas vezes, enquanto Romelu Lukaku descontou. Com a vitória, o time rubro-negro se mantém na ponta da tabela com 100% de aproveitamento.
+ VEJA A TABELA DA SERIE AINÍCIO AVASSALADOR​Com 15 minutos de jogo, o Milan já vencia por 2 a 0. Aos 11 minutos, Ibrahimovic invadiu a grande área e foi derrubado com um carrinho pelo lateral-esquerdo Kolarov. Na cobrança, Ibra bateu mal, Handanovic defendeu, mas no rebote o sueco não desperdiçou. Quatro minutos depois, Rafael Leão fez linda jogada pela esquerda, cruzou na segunda trava e o camisa 11 só teve que empurrar para o gol.
TENTATIVA DE REAÇÃOAinda no primeiro tempo, a Inter de Milão respondeu e diminuiu o jogo com Lukaku. Perisic recebeu na ponta esquerda, cruzou rasteiro, a bola passou por Donnarumma e Theo Hernández, que não conseguiram cortar, e o belga escorou para marcar. Ainda no fim da etapa inicial, Lukaku teve chance de empatar o jogo de cabeça, mas mandou para fora.
EMOÇÃO NO SEGUNDO TEMPO​Nos 45 minutos finais, a Inter pressionou pelo gol de empate e criou as melhores chances. Sempre buscando Lukaku, a Nerazzurri criava perigo. Nos acréscimos, o belga teve duas oportunidades de marcar, mas na primeira mandou para fora e na segunda viu Donnarumma impedir o empate.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Milan encara a Roma, em casa, enquanto a Inter de Milão joga contra o Genoa. Antes, porém, as duas equipes terão compromissos europeus. O Milan enfrenta a o Celtic na quinta-feira, pela Liga Europa, e a Inter recebe o Borussia Mönchengladbach na Liga dos Campeões.

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