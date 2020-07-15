Com dois de Harry Kane, Tottenham vence o Newcastle fora de casa

Crédito: OWEN HUMPHREYS / AFP

Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham visitou o Newcastle nesta quarta-feira no St. James' Park e os Spurs levaram a melhor. Com dois gols do atacante Harry Kane e um do sul-coreano Son, o time de Londres venceu por 3 a 1. Matt Ritchie descontou para os donos da casa.

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NO ESTILO MOURINHOJogando fora de casa, já era de se esperar que o Tottenham não fosse tanto partir para cima do adversário. E foi isso o que aconteceu. Os londrinos esperavam o Newcastle sair para o jogo e tentavam chegar ao ataque em jogadas rápidas. Com belo gol de Son, os Spurs foram para o intervalo vencendo por 1 a 0. Lucas Moura recuperou bola no campo de ataque, entregou para Kane, que tocou para Lo Celso. O argentino quase perdeu a posse, mas conseguiu deixar com o sul-coreano, que gingou e bateu no canto.

SUSTO NO SEGUNDO TEMPOO Newcastle voltou para o segundo tempo se lançando ao ataque buscando o gol de empate, que saiu logo aos 10 minutos. Após cruzamento na área, o lateral-direito Aurier tentou afastar pela linha de lado, mas entregou nos pés de Matt Ritchie. O lateral-esquerdo do Newcastle acertou um chute de rara felicidade no ângulo de Lloris, que nada pôde fazer.