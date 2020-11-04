Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com dois de Haaland e um de Hazard, Borussia Dortmund vence o Brugge

Aurinegros constroem resultado no primeiro tempo e vencem os belgas com facilidade pela competição continental. Alemães agora lideram o Grupo F da Liga dos Campeões...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 19:21
Crédito: JOHN THYS / AFP
Pelo Grupo F da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund visitou o Club Brugge, na Bélgica, e não tomou conhecimento do adversário. Com um gol de Thorgan Hazard, irmão do jogador do Real Madrid, e dois de Erling Haaland, os aurinegros venceram por 3 a 0 e lideram a chave.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESplaceholderPRIMEIRO TEMPO TRANQUILO​Os alemães dominaram a etapa inicial e marcaram todos os gols antes do intervalo. Aos13 minutos, Delaney cruzou da esquerda, o goleiro desviou, Meunier furou e Hazard aproveitou a sobra. Logo em seguida, após bate e rebate em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Haaland, que só empurrou para o gol. O último foi depois de Meunier receber lindo passe dentro da área e deixar para o norueguês Haaland fazer mais um.
ADMINISTRANDO A VANTAGEMCom o resultado garantido, o Borussia Dortmund se poupou no segundo tempo, administrou o jogo e pouco ameaçou os donos da casa. Com uma sequência pesada de jogos, o time de Lucien Favre apenas esperou o apito final do árbitro Damir Skomina, da Eslovênia.
SEQUÊNCIA NA CHAMPIONSNa próxima rodada da Liga dos Campeões, que acontecerá somente no fim de novembro, Brugge e Borussia Dortmund se encontram novamente. Desta vez, o jogo será no Signal Iduna Park, na Alemanha. A partida acontece no dia 24, às 17h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados