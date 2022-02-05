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Com dois de Giroud, Milan vence a Inter de Milão de virada em clássico e diminui a vantagem no Italiano

Nerazzurri faz grande primeiro tempo, sai na frente, mas vê reação relâmpago dos Rossoneros na etapa final. Diferença entre as equipes agora é de somente um ponto...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 15:56
Vitória rubro-negra no Derby della Madonnina. Neste sábado, Inter de Milão e Milan se enfrentaram em clássico pelo Campeonato Italiano e o lado vermelho e preto da cidade levou a melhor no San Siro. Com dois gols de Giroud, o time de Stefano Pioli venceu por 2 a 1, de virada. Perisic fez para a Nerazzurri.NÃO VALEULíder do campeonato, a Inter partiu para cima desde o começo da partida e abriu o marcador aos nove minutos. Perisic cruzou bola da esquerda para Dumfries, que marcou de cabeça na segunda trave. O lance, porém, foi anulado, pois o atleta croata estava em posição irregular antes de cruzar.
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GOL LEGALA Nerazzurri seguiu pressionando os Rossoneros e viu o goleiro Maignan fazer grandes defesas. Aos 38 minutos da etapa inicial, no entanto, Perisic abriu o marcador. Çalhanoglu cobrou escanteio, a bola viajou até a segunda trave e encontrou o croata sozinho. Ele bateu de primeira e marcou.
TUDO IGUALO jogo seguiu animado no segundo tempo e o Milan se lançou ao ataque para buscar o empate. Aos 29 minutos, o time de Stefano Pioli recuperou bola no meio-campo e iniciou jogada que terminou com Tonali servindo Brahim Díaz. O camisa 10 chutou, viu a bola desviar em Bastoni, e Giroud marcou de carrinho.
VIRA, VIROUO empate permaneceu no placar apenas por três minutos. Aos 32, o Milan foi para cima e Calabria entregou para Giroud dentro da área. O camisa 9 girou em cima de De Vrij e bateu para virar o marcador. O goleiro Handanovic chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol do francês.
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SEQUÊNCIA​Inter de Milão e Milan voltam a campo no meio de semana, mas desta vez pela Copa da Itália, ambos contra times da capital do País da Bota. A Nerazzurri tem compromisso com a Roma, em casa, na terça-feira, enquanto os Rossoneros encaram a Lazio, na quarta-feira, também no San Siro.
Crédito: Milanchegouaos52pontoseestáaapenasumdaInterdeMilãonatabela(Foto:ISABELLABONOTTO/AFP

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