Com dois de Evanilson, Porto goleia o Boavista e assume a liderança provisória do Português

Sem grandes dificuldades, o Porto venceu o "clássico" municipal com o Boavista, neste sábado, em casa: 4 a 1, válido pela 10ª rodada do Campeonato Português. Revelado pelo Fluminense, o atacante Evanilson fez dois gols. Luis Díaz e Loader também marcaram, enquanto Hamache anotou para os visitante que chegaram a fazer 1 a 1. Com o resultado, o Porto assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Português, com 26 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelos rivais Benfica (24) e Sporting Lisboa (23), que jogam ainda nesta tarde. Já o Boavista é oitavo, com 11.
O Porto volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Milan, pela quarta rodada da Champions Leaague. No Português, o próximo compromisso é contra o Santa Clara, fora de casa, no domingo seguinte, dia 7. Já o Boavista volta a campo agora contra o Famalicão, na próxima sexta, em Porto.