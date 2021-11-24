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Com dois de Dzeko, Inter vence o Shakhtar e fica um passo de avançar às oitavas da Champions League

Atacante bósnio marcou duas vezes na segunda etapa, e time pode garantir vaga ainda nesta quarta-feira, caso o Real Madrid não perca para o Sheriff...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 17:02

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 17:02

A Inter de Milão ficou a um passo de garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, no San Siro, em Milão, a equipe derrotou o Shakhtar Donetsk por 2 a 0, com dois gols de Dzeko, no duelo válido pela quinta rodada do Grupo D, e ficou mais perto de realizar o objetivo que não consegue há dez anos.COM UM PÉ NAS OITAVASO time comandado por Simone Inzaghi assumiu de forma provisória a liderança da chave, com 10 pontos. O Real Madrid é o segundo colocado, com oito, e terá confronto logo mais contra o Sheriff, terceiro, com seis. Se não saírem derrotados, os merengues asseguram a classificação ainda nesta quarta.
>> VEJA A TABELA DA CHAMPIONS LEAGUE E SIMULE RESULTADOS
RECUPEROU A CONFIANÇA!Depois de uma primeira etapa irregular, Dzeko encerrou um jejum de cinco partidas sem balançar as redes. Aos 15 minutos do segundo tempo, Perisic cruzou para Darmian finalizar. A bola bateu na marcação e sobrou para o bósnio abrir o placar. O atacante brilhou mais uma vez quatro minutos depois, ao receber bom cruzamento de Perisic.SEQUÊNCIAA Inter volta a campo fora de casa contra o Venezia, pelo Campeonato Italiano, neste sábado, às 16h45. Já o Shakhtar enfrenta Inhulets pelo Campeonato Ucraniano, neste domingo (28), às 9h.
Crédito: DzekobrilhounavitóriadaIntereMilãosobreoShakthar(Foto:MarcoBERTORELLO/AFP

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