Com dois de Dzeko, Inter vence o Shakhtar e fica um passo de avançar às oitavas da Champions League

A Inter de Milão ficou a um passo de garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, no San Siro, em Milão, a equipe derrotou o Shakhtar Donetsk por 2 a 0, com dois gols de Dzeko, no duelo válido pela quinta rodada do Grupo D, e ficou mais perto de realizar o objetivo que não consegue há dez anos.COM UM PÉ NAS OITAVASO time comandado por Simone Inzaghi assumiu de forma provisória a liderança da chave, com 10 pontos. O Real Madrid é o segundo colocado, com oito, e terá confronto logo mais contra o Sheriff, terceiro, com seis. Se não saírem derrotados, os merengues asseguram a classificação ainda nesta quarta.