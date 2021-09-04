Com dois de Depay, Holanda goleia Montenegro pelas Eliminatórias Europeias

Goleada em Eindhoven. Neste sábado, a Holanda recebeu a seleção de Montenegro pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias e o time de Louis van Gaal não tomou conhecimento do adversário. Com gols de Depay (duas vezes), Wijnaldum e Gakpo, a Laranja venceu por 4 a 0 no Philips Stadium.
SHOW DE DEPAYAtacante do Barcelona, Memphis Depay balançou as redes duas vezes e foi o principal jogador da partida. No primeiro tempo, o camisa 10 abriu o placar de pênalti. Na etapa final, Depay recebeu de Gakpo após bate e rebate e bateu forte no canto do goleiro para fazer o segundo da Laranja.
FECHANDO A CONTAO terceiro gol saiu aos 25 minutos, depois de bela jogada de Depay. O camisa 10 tocou para Berghuis na entrada da área, que achou Wijnaldum sozinho na área para fazer o gol. Cinco minutos depois, Malacia tocou para Gakpo na entrada da área e o camisa 9 acertou lindo chute na gaveta para fechar a conta.
SITUAÇÃO DO GRUPOCom a vitória, a Holanda chegou aos dez pontos e segue na segunda colocação. O time de Loius van Gaal está um ponto atrás da líder Turquia, que venceu a seleção de Gibraltar, fora de casa, por 3 a 0, com gol de Dervisoglu, Çalhanoglu e Karaman.
SEQUÊNCIANa próxima rodada das Eliminatórias Europeias, a Holanda enfrenta justamente a Turquia, novamente em casa. O jogo acontece na terça-feira, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia, a seleção de Montenegro recebe a Letônia.