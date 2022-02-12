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Com dois de Darwin Nuñez, Benfica vence o Santa Clara de virada pelo Campeonato Português

Em terceiro lugar, Encarnados batem o Santa Clara e se livram de um vexame em casa...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 20:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 20:20
O Benfica venceu o Santa Clara de virada por 2 a 1, no Estádio da Luz, com dois gols de Darwin Nuñez. Os Encarnados seguem com 50 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Português, 10 pontos atrás do líder Porto.Aos 20 minutos do primeiro tempo, Mohebi marcou para o Santa Clara e o Benfica foi buscar a virada na segunda etapa, com dois gols de Nuñez aos 17 e 22 minutos do segundo tempo.
Os encarnados voltam a campo na próxima sexta-feira, para enfrentar o Boavista. Os comandados de Nelson Veríssimo estão irregulares defensivamente. Os encarnados já sofreram sete gols nas últimas cinco partidas.​
Crédito: DarwinNuñezfezosdoisgolsdavirada(Foto:Divulgação/Benfica

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