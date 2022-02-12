Com dois de Darwin Nuñez, Benfica vence o Santa Clara de virada pelo Campeonato Português

O Benfica venceu o Santa Clara de virada por 2 a 1, no Estádio da Luz, com dois gols de Darwin Nuñez. Os Encarnados seguem com 50 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Português, 10 pontos atrás do líder Porto.Aos 20 minutos do primeiro tempo, Mohebi marcou para o Santa Clara e o Benfica foi buscar a virada na segunda etapa, com dois gols de Nuñez aos 17 e 22 minutos do segundo tempo.