Com dois de Cristiano Ronaldo, Juventus vence Lazio e fica mais perto do título italiano

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

No encerramento da 34ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu a Lazio no Allianz Stadium e pôs fim à sequência de três jogos sem vitória. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, que agora também é um dos artilheiros da competição, a Velha Senhora venceu por 2 a 1. Immobile, o outro goleador do torneio, descontou para o time da capital.

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PRIMEIRO TEMPO ZERADOOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio da Juventus, que chegou ao gol de Strakosha 11 vezes. A bola teimosa, porém, não quis entrar. A Lazio, mesmo dominada, também tentou chegar ao gol. Ambas equipes tiveram uma grande chance, sendo paradas na trave. Pelo time da casa, o brasileiro Alex Sandro quase marcou. Para os visitantes, Immobile, de fora da área, ficou no quase.

ELE, SEMPRE ELENo segundo tempo o craque da Juventus apareceu e foi decisivo. A Velha Senhora abriu o placar aos seis minutos com Cristiano Ronaldo em cobrança de pênalti. O segundo gol, três minutos depois, foi novamente do português. Dybala recuperou bola no meio-campo, avançou, e ficou cara a cara com o goleiro. Com muita calma, o argentino tocou para CR7 só empurrar para o gol. O hat-trick quase veio, mas Ronaldo viu a bola parar na trave em terceira oportunidade.

PRESSÃO ATÉ O FIMDepois de ver o jogo praticamente definido, a Lazio se lançou ao ataque em busca do gol e conseguiu ao menos diminuir aos 36. Em cobrança de pênalti, o atacante Ciro Immobile deu números finais ao jogo.