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futebol

Com dois de Cristiano Ronaldo, Juventus goleia o Parma pelo Italiano

Atacante português foi o destaque da Velha Senhora na partida. Com o resultado,
equipe de Pirlo se aproximou do líder Milan, que ainda joga na rodada...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 18:37
Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
A Juventus venceu mais uma vez no Campeonato Italiano. Neste sábado, a Velha Senhora goleou o Parma, fora de casa, por 4 a 0. Cristiano Ronaldo, duas vezes, Kulusevski e Morata garantiram os três pontos para a equipe comandada por Andrea Pirlo
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOA Juventus foi melhor durante toda a partida. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Kulusevski recebeu cruzamento rasteiro de Morata e chutou no contrapé do goleiro para abrir o marcador.
Três minutos depois, a Velha Senhora voltou a marcar. Dessa vez, Morata fez um ótimo cruzamento e Cristiano Ronaldo, no meio de dois zagueiros, subiu para ampliar.
Com apenas dois minutos do segundo tempo, o português balançou as redes novamente. O camisa 7 recebeu de Ramsey e chutou cruzado, rasteiro e sem chances para o goleiro.
A goleada se encerrou aos 40 minutos, quando Morata recebeu cruzamento de Bernardeschi e sequer precisou sair do chão para cabecear e marcar seu gol na partida. O espanhol, juntamente com Cristiano Ronaldo, foram os destaques da Velha Senhora.
Com o resultado, a Juventus chegou aos 27 pontos e encostou no líder Milan, que tem 28, mas ainda joga na rodada.

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