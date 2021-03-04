Com dois de Alexis Sánchez, Inter vence o Parma e se isola na liderança

Crédito: Alexis Sánchez foi decisivo para vitória da Inter de Milão. MIGUEL MEDINA / AFP

Nesta quinta-feira, o Parma recebeu a Inter de Milão no Estádio Ennio Tardini, por partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo jogando fora de casa, a Inter foi para cima e conseguiu a vitórias graças a dois gols de Alexis Sánchez. Com isso, a equipe de Milão ampliou seis pontos na liderança do Italiano, enquanto o Parma segue amargando a vice lanterna.

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No primeiro tempo, as duas equipes pouco arriscaram e fizeram um jogo sem grandes emoções. Assim, nos últimos minutos a Inter até esboçou uma pressão, trabalhando bolas laterais e buscando cruzamentos, no entanto, o Parma marcava bem e conseguiu administrar o 0 x 0.

ATACANTES TENTANDO

Apesar do jogo ruim na primeira etapa, os homens de área das duas equipes não deixaram de se esforçar. Pelo Parma, Dennis Man tentava puxar todos os contra-ataques e cabeceou bola com perigo. Entretanto, o jogador sentiu um mal-estar e jogou no sacrifício os últimos minutos. Já Lukaku, da Inter, teve duas boas chances, mas parou no goleiro e viu sua outra finalização ir para fora.

INTER ACORDA

No segundo tempo, a Inter voltou com um ímpeto ofensivo bem maior. Assim, após dividida de Lukaku com a marcação, a bola sobrou para Alexis Sánchez finalizar e abrir o marcador. Apenas 12 minutos, Lukaku fez arrancada impressionante, não foi egoísta, e serviu bem Sánchez para o chileno fazer seu segundo na partida.

DIMINUI O PARMA

Mesmo na desvantagem, o Parma não desistiu da partida. Com as alterações do técnico Roberto D´Aversa, a equipe melhorou e começou a atacar. Já na metade final da segunda etapa, Pezzella - que havia acabado de entrar - fez boa jogada de linha de fundo e cruzou para o brasileiro Hernani descontar.

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