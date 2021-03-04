Com dois de Alexis Sánchez, Inter vence o Parma e se isola na liderança

Nesta quinta-feira, o Parma recebeu a Inter de Milão no Estádio Ennio Tardini, por partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo jogando fora de casa, a Inter foi para cima e conseguiu a vitórias graças a dois gols de Alexis Sánchez. Com isso, a equipe de Milão ampliou seis pontos na liderança do Italiano, enquanto o Parma segue amargando a vice lanterna.
> Será que a Inter vai conseguir tirar a hegemonia da Juventus e conquistar o título? Confira a tabela do ItalianoINÍCIO LENTO
No primeiro tempo, as duas equipes pouco arriscaram e fizeram um jogo sem grandes emoções. Assim, nos últimos minutos a Inter até esboçou uma pressão, trabalhando bolas laterais e buscando cruzamentos, no entanto, o Parma marcava bem e conseguiu administrar o 0 x 0.
ATACANTES TENTANDO
Apesar do jogo ruim na primeira etapa, os homens de área das duas equipes não deixaram de se esforçar. Pelo Parma, Dennis Man tentava puxar todos os contra-ataques e cabeceou bola com perigo. Entretanto, o jogador sentiu um mal-estar e jogou no sacrifício os últimos minutos. Já Lukaku, da Inter, teve duas boas chances, mas parou no goleiro e viu sua outra finalização ir para fora.
INTER ACORDA
No segundo tempo, a Inter voltou com um ímpeto ofensivo bem maior. Assim, após dividida de Lukaku com a marcação, a bola sobrou para Alexis Sánchez finalizar e abrir o marcador. Apenas 12 minutos, Lukaku fez arrancada impressionante, não foi egoísta, e serviu bem Sánchez para o chileno fazer seu segundo na partida.
DIMINUI O PARMA
Mesmo na desvantagem, o Parma não desistiu da partida. Com as alterações do técnico Roberto D´Aversa, a equipe melhorou e começou a atacar. Já na metade final da segunda etapa, Pezzella - que havia acabado de entrar - fez boa jogada de linha de fundo e cruzou para o brasileiro Hernani descontar.
SEQUÊNCIA
Neste domingo, o Parma enfrenta, às 11h (horário de Brasília), a Fiorentina pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A Inter de Milão, por sua vez, enfrenta a Atalanta às 16h45 (de Brasília), na próxima segunda-feira, em partida válida, também, pela 26ª rodada do Italiano.