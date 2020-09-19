Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com dois de Alex Telles, Porto vence Braga na estreia no Português

Lateral-esquerdo contribuiu com gols e uma
assistência no triunfo do atual campeão...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 19:32
Crédito: Fernando VELUDO / AFP
O brasileiro Alex Telles roubou a cena e ajudou o Porto a conquistar uma vitória de virada na abertura do Campeonato Português. O lateral-esquerdo marcou duas vezes de pênalti e deu uma assistência no triunfo do atual campeão por 3 a 1 sobre o Braga, em casa.
André Castro abrir o placar para os visitantes, aos 20 minutos. Antes, o Porto chegou a balançar a rede, aos 15, com o brasileiro Otávio, mas o lance foi anulado pelo VAR.
A reação dos mandantes teve início com Sérgio Oliveira, aos 46. Telles, que foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nos dois primeiros jogos das Eliminatórias, cruzou na cabeça do meia, que mandou para as redes. Três minutos depois, em cobrança de pênalti, o brasileiro colocou os Dragões em vantagem.
O Porto manteve o controle da partida na segunda etapa. Aos 44, o brasileiro Vitor Tormena derrubou Taremi dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti para o Porto. Alex Telles, mais uma vez eficiente, guardou seu segundo.
O Porto somou três pontos e ocupa a segunda colocação na tabela, atrás apenas do Benfica, comandado por Jorge Jesus. O rival estreou goleando o Famalicão por 5 a 1 e tem quatro gols de saldo, contra dois dos Dragões.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados