Com dois brasileiros naturalizados e sem Balotelli, Mancini convoca seleção italiana para eliminatórias

O técnico Roberto Mancini convocou nesta sexta-feira a seleção italiana que vai disputar a repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os destaques da lista vão para a ausência de Balotelli e para a convocação de dois brasileiros naturalizados: Luiz Felipe, zagueiro da Lazio, e João Pedro, atacante do Cagliari.> Real Madrid x Chelsea e mais. Veja os confrontos definidos das quartas de final da Champions League