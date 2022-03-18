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Com dois brasileiros naturalizados e sem Balotelli, Mancini convoca seleção italiana para eliminatórias

Itália enfrenta a Macedônia do Norte pela repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar e, se vencer, encara Portugal ou Turquia por uma vaga...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 13:32

Publicado em 18 de Março de 2022 às 13:32

O técnico Roberto Mancini convocou nesta sexta-feira a seleção italiana que vai disputar a repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os destaques da lista vão para a ausência de Balotelli e para a convocação de dois brasileiros naturalizados: Luiz Felipe, zagueiro da Lazio, e João Pedro, atacante do Cagliari.> Real Madrid x Chelsea e mais. Veja os confrontos definidos das quartas de final da Champions League
A seleção italiana enfrenta a Macedônia do Norte em casa no dia 24 de março e, se vencer, disputa a vaga na Copa do Mundo do Qatar com quem avançar do confronto entre Portugal e Turquia.
Confira a lista de convocados da Itália
Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham) e Salvatore Sirigu (Genoa).
Laterais: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon) e Alessandro Florenzi (Milan).
Zagueiros: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Luiz Felipe (Lazio) e Gianluca Mancini (Roma).
Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain).
Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), João Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).
Crédito: RobertoMancini,treinadordaItália(Foto:UEFA/AFP

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