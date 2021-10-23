Com dois a mais, Milan sofre, mas consegue vitória contra o Bologna perto do fim

O Milan conseguiu uma vitória suada no Campeonato Italiano em partida disputada neste sábado. A equipe rossonera venceu o Bologna por 4 a 2 perto do fim do jogo em confronto marcado por empate heroico e duas expulsões dos donos da casa.Veja a tabela do Italiano
NA FRENTEO Milan conseguiu levar a melhor na primeira etapa do confronto deste sábado, e marcou já aos 16 minutos, com Rafael Leão. A equipe rossonera ainda aumentou a sua vantagem aos 35 minutos, com gol marcado por Davide Calabria.
EMPATENo segundo tempo, o Bologna foi ao ataque em busca do resultado, e conseguiu ser eficaz. Aos quatro minutos, Zlatan Ibrahimovic marcou contra, e a equipe da casa conseguiu marcar novamente aos sete minutos, agora com Musa Barrow.
EXPULSÕESApesar de conseguir o empate, o Bologna encontrou a dificuldade de jogar com jogadores a menos. Ainda no primeiro tempo, Adama Soumaoro foi expulso aos vinte minutos e, na segunda etapa, Roberto Soriano foi expulso aos trezes minutos.
VITÓRIACom uma vantagem numérica considerável, o Milan aplicou uma pressão no Bologna para sair com a vitória, e conseguiu ser eficaz em tal quesito. Os visitantes marcaram o terceiro gol com Bennacer e, perto do fim, Ibrahimovic redimiu-se do gol contra para fechar a conta.
SEQUÊNCIAO Bologna enfrenta o Napoli nesta quinta-feira, às 15:45h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O Milan também atua pelo Italiano, mas às 15:45h (de Brasília) de terça-feira, contra o Torino.+