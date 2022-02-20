Com doblete de Gabriel Poveda, Sampaio Corrêa vence Floresta pela Copa do Nordeste

O Sampaio Corrêa venceu, por 3 a 0, o Floresta, neste domingo (20). Os times se encontraram pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Com triunfo, Bolívia Querida assume a 3ª colocação do Grupo A, com 7 pontos somados. Enquanto isso, os visitantes permanecem no 6º lugar da chave B.GOL RELÂMPAGO E PRESSÃO!
A partida foi bastante intensa por parte dos donos da casa. Conseguindo controlar os adversários, a equipe não deu espaços e foi ao ataque com constância. O Sampaio Corrêa saiu na frente do placar logo no início do confronto. Aos 5, a arbitragem pegou pênalti, após Pimentinha ser derrubado na área. Gabriel Poveda mandou no canto direito de Marcão e colocou os donos da casa à frente do placar. O Floresta tentou responder com Rendell, que, aos 16, mandou para fora.
Os visitantes buscavam a recuperação no placar por diversas oportunidades. Em uma delas, aos 26, Yago Rocha encontrou Igor dentro da grande área, que cabeceou forte. Gabriel Batista evitou o gol. O autor do gol quase ampliou. Aos 37, o atacante perdeu o tempo de bola. Dois minutos depois, Gabriel Poveda mandou para fora. Aos 46, o Sampaio Corrêa teve uma grande chance. Eron recebeu uma ligação direta dentro da grande área, dominou e tentou o chute. Marcão, porém, salvou o que seria o segundo gol.
INTENSO!
O Sampaio Corrêa entrou em campo, a fim de encontrar o seu segundo gol. Logo aos 2, Eron recebeu bola na entrada da área, arriscando o chute. A bola passou por cima do gol de Marcão. Pouco tempo depois, Nilson Júnior tentou, mas também não conseguiu. O time, enfim, conseguiu ampliar aos 16. A arbitragem marcou novamente pênalti. Na jogada, Gabriel Poveda escolheu o canto direito, enquanto Marcão caiu do outro lado. Soares, Eron e Pimentinha tiveram chances de ampliar, mas pararam na defesa do goleiro Marcão ou tiveram ruins finalizações.
A resposta do Floresta se deu aos 24. Na jogada, Gabriel Popó perdeu, e Yago Rocha aproveitou e voou até o ataque, emendando uma bomba em direção ao gol. A bola, porém, foi ao lado esquerdo de Gabriel Batista. Três minutos depois, Flávio Torres tentou, mas mandou uma cabeceada por cima do gol. Aos 34, o Sampaio Corrêa conseguiu ampliar o placar. Van cruzou na cabeça de Eron, que ampliou o marcador. Dois minutos depois, a Bolívia Querida quase ampliou, novamente com o camisa 99.FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA X FLORESTA
Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)Data: 20/02/2022 - 18h30 (de Brasília)Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Dhiego Cavalcanti Pereira (PE)Cartões amarelos: Maurício (Sampaio Corrêa); Igor (Floresta)Cartões vermelhos: -
GOLS: Gabriel Poveda (5'/2ºT) (1-0) e (11'/2ºT) (2-0); Eron (34'/2ºT) (3-0)
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: João Brigatti)Gabriel Batista; Maurício (Van, aos 13'/2ºT), Joécio, Nilson Júnior e João Victor; Wesley Dias (Eloir, aos 30'/2ºT), Ferreira e Soares (Wendson, aos 26'/2ºT); Pimentinha, Gabriel Poveda (Gabriel Popó, aos 13'/2ºT) e Eron.
FLORESTA (Técnico: Ricardo Drubscky)
Marcão; Yago Rocha, Alisson, Mailson e Fábio Alves; Jô (Yan Souto, aos 42'/2ºT), Thalisson (Iarley, aos 16'/2ºT) e Rendell (Dudu, aos 28'/2ºT); Flávio Torres, Igor (Athyrson, aos 16'/2ºT) e Paulo Vyctor (Lito Guerreiro, aos 28'/2ºT).