  Com doblete de Gabriel Poveda, Sampaio Corrêa vence Floresta pela Copa do Nordeste
Com doblete de Gabriel Poveda, Sampaio Corrêa vence Floresta pela Copa do Nordeste

Equipe assumiu a 3ª colocação do Grupo A, com 7 pontos; Floresta fica na 7ª posição da chave B...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 20:26

LanceNet

O Sampaio Corrêa venceu, por 3 a 0, o Floresta, neste domingo (20). Os times se encontraram pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Com triunfo, Bolívia Querida assume a 3ª colocação do Grupo A, com 7 pontos somados. Enquanto isso, os visitantes permanecem no 6º lugar da chave B.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGOL RELÂMPAGO E PRESSÃO!
A partida foi bastante intensa por parte dos donos da casa. Conseguindo controlar os adversários, a equipe não deu espaços e foi ao ataque com constância. O Sampaio Corrêa saiu na frente do placar logo no início do confronto. Aos 5, a arbitragem pegou pênalti, após Pimentinha ser derrubado na área. Gabriel Poveda mandou no canto direito de Marcão e colocou os donos da casa à frente do placar. O Floresta tentou responder com Rendell, que, aos 16, mandou para fora.
Os visitantes buscavam a recuperação no placar por diversas oportunidades. Em uma delas, aos 26, Yago Rocha encontrou Igor dentro da grande área, que cabeceou forte. Gabriel Batista evitou o gol. O autor do gol quase ampliou. Aos 37, o atacante perdeu o tempo de bola. Dois minutos depois, Gabriel Poveda mandou para fora. Aos 46, o Sampaio Corrêa teve uma grande chance. Eron recebeu uma ligação direta dentro da grande área, dominou e tentou o chute. Marcão, porém, salvou o que seria o segundo gol.
INTENSO!
O Sampaio Corrêa entrou em campo, a fim de encontrar o seu segundo gol. Logo aos 2, Eron recebeu bola na entrada da área, arriscando o chute. A bola passou por cima do gol de Marcão. Pouco tempo depois, Nilson Júnior tentou, mas também não conseguiu. O time, enfim, conseguiu ampliar aos 16. A arbitragem marcou novamente pênalti. Na jogada, Gabriel Poveda escolheu o canto direito, enquanto Marcão caiu do outro lado. Soares, Eron e Pimentinha tiveram chances de ampliar, mas pararam na defesa do goleiro Marcão ou tiveram ruins finalizações.
A resposta do Floresta se deu aos 24. Na jogada, Gabriel Popó perdeu, e Yago Rocha aproveitou e voou até o ataque, emendando uma bomba em direção ao gol. A bola, porém, foi ao lado esquerdo de Gabriel Batista. Três minutos depois, Flávio Torres tentou, mas mandou uma cabeceada por cima do gol. Aos 34, o Sampaio Corrêa conseguiu ampliar o placar. Van cruzou na cabeça de Eron, que ampliou o marcador. Dois minutos depois, a Bolívia Querida quase ampliou, novamente com o camisa 99.FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA X FLORESTA
Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)​Data: 20/02/2022 - 18h30 (de Brasília)Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Dhiego Cavalcanti Pereira (PE)Cartões amarelos: Maurício (Sampaio Corrêa); Igor (Floresta)Cartões vermelhos: -
GOLS: Gabriel Poveda (5'/2ºT) (1-0) e (11'/2ºT) (2-0); Eron (34'/2ºT) (3-0)
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: João Brigatti)​Gabriel Batista; Maurício (Van, aos 13'/2ºT), Joécio, Nilson Júnior e João Victor; Wesley Dias (Eloir, aos 30'/2ºT), Ferreira e Soares (Wendson, aos 26'/2ºT); Pimentinha, Gabriel Poveda (Gabriel Popó, aos 13'/2ºT) e Eron.
FLORESTA (Técnico: Ricardo Drubscky)
Marcão; Yago Rocha, Alisson, Mailson e Fábio Alves; Jô (Yan Souto, aos 42'/2ºT), Thalisson (Iarley, aos 16'/2ºT) e Rendell (Dudu, aos 28'/2ºT); Flávio Torres, Igor (Athyrson, aos 16'/2ºT) e Paulo Vyctor (Lito Guerreiro, aos 28'/2ºT).
Crédito: Foto:Divulgação/RonaldFelipe/SampaioCorrêa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

